打造智慧新農業 花蓮培訓百人加速無人機應用

透過無人機、AI等創新應用打造智慧新農業，台灣無人機應用發展協會在花蓮已第3年辦理訓練課程，培育近百名AI人才，縣府樂見透過智能來提升農民的經營效率與降低生產成本。

人力不足是現今農業發展最大問題，如何利用智慧科技降低人力成本同時還能提升農作物產量就成為翻轉農業困境的契機。有機農業大縣花蓮縣很早便已著手透過無人機、AI（人工智慧）等創新應用，打造智慧新農業，「農業為本、綠能加值」希望在科技加持下，一舉解決農業困境。

台灣無人機應用發展協會今天發布訊息表示，無人機相關的AI培訓課程，對產業和國家經濟發展非常重要，產業必須獲得容易上手、門檻很低、快速將AI導入工作場域的機會。而數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，讓全民對人工智慧有了深入的了解，帶動更多產業的AI應用。

協會理事長張揚表示，近幾年土木檢測、山區救災、小農耕作、消防偵查都開始仰賴無人機，主要原因就是AI促成無人機應用的全面爆發。國內推動這股浪潮的重要關鍵，就是經由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」補助。

台灣無人機應用發展協會在花蓮辦訓已經第3年，培育近百名AI人才，5月27日開訓每週六日課程共42小時，花蓮AI無人機在「農業與綠能產業之應用」課程今天有25名學員結訓。

學員徐張榮域說，透過此次課程，通過考試拿到證照，台灣品牌的農噴無人機還可以申請農委會「省工高效農機補助實施計畫」補助，也不用擔心資安問題，有問題也找得到人服務。