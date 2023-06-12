台東首個行人專用號誌時相 中央市場旁路口啟用

台東縣第1個行人專用號誌時相，設在台東市人車往來最多的中央市場旁，今天上午7時啟用，警方也在一旁輔導往來人車使用。

今天上午7時，位於台東市正氣路和中山路口的行人專用號誌時相開始亮燈，交通警察於一旁引導用路人通行，有些民眾還不太適應，走到一半東望西望，甚至退回去。一名婦女說，第1次在十字路口斜向穿越，走到中間時有些怕怕，擔心四方的車撞過來。

台東縣警察局交通隊發布新聞稿表示，為維護行人穿越安全，營造友善的通行環境，消除行人地獄惡名，台東縣行人專用號誌時相於今天上午7時起在台東市中山路與正氣路路口啟用，考量路口鄰近中央市場及正氣路觀光夜市，行人穿越量較多，且行人專用號誌時相路口僅允許行人通行，車輛均不得通行，行人可擁有無人車衝突的路口通行權。

交通隊表示，中山路與正氣路口行人專用時相時段為清晨5時至晚上11時為3時相號誌運作，其餘時段為2時相正常行車管制號誌運作，請行人及駕駛人於行經路口時，確實遵循號誌管制燈號行止，行人行經路口時也請快速通過。

同時台東縣警察局針對事故率高，較易發生事故的路口將持續進行宣導及執法，確保行人都能夠更安全、更順暢穿越馬路，並呼籲用路人務必遵守交通規則，行車禮讓行人優先通行，交通安全人人有責。