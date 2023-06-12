影／太平山封園！邊坡大坍方影像曝 明活動延期住宿暫勿前往

太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」里程1.5公里處，今天清晨7點20分發生上邊坡土石坍方，落石持續滑落，交通雙向阻斷，無法通行。羅東林區管理處決定今天封閉休園，也不開放住宿。

太平山莊經理林志雄表示，坍方路段大約在售票站前1.5公里，林務局羅東林管處已經請廠商投入搶通工作，希望傍晚前搶通，但因最近都有午後雷陣雨，實際搶通進度仍須視現場狀況調整。

林志雄說，太平山森林遊樂區今休園一天，目前太平山莊滯留遊客170人、員工58人；翠峰山屋滯留遊客10人、員工5人，暫無就醫投藥需求，山莊飲食無虞，水電及通訊無損，園方陸續通知訂房的100多名住宿客人不要前往。

原訂明天13日舉辦的「蹦蹦車新車啟程活動」延期辦理，實際活動日期另行公告。最新狀況將在太平山官方FB粉絲及官網公告，可洽入口售票站查詢03-9809619。