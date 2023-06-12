台東首座行人專用時相 今啟用

台東縣第1個行人專用時相設在台東市中山路與正氣路口，今天啟用，當行人專用時相亮起，將有20秒時間僅允許行人通行，車輛均不得通過，初期會有警察現場指揮人車，擴大宣傳效果。

台東張姓市民說，此一措施可提升行人路權，推動初期，許多駕駛一定不熟悉，很可能看到對向車道變紅燈，駕駛就想衝了，這時候行人若要穿越反而危險，建議警方到場加強宣導、嚴格取締。

「這對長輩有幫助！」台東市中山里長吳金蓮表示，在台北市曾看過這類設計，可幫助行人快速通過到對向路口，台東不少行人是長者、走路速度較慢，行人專用時相讓長者過馬路更安全。

台東縣警察局交通隊長劉正達說，中山路與正氣路口就在市場旁，該路段進出行人多，選該路段設置台東第1個行人專用時相，能提升行人路權。行人專用時相運作時間為清晨5時至深夜11時，這一時段內除前後、左右來車的紅綠停等號誌，還有20秒為全紅燈，所有車輛須停止，行人除走斑馬線通過車道，亦可採對角式直線穿越通過。

警局表示，除中山、正氣路口採行人專用時相，其他事故率高、易發生事故路口，警方將持續宣導、嚴格執法，確保行人安全。