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救護案多 量能不足 礁溪研議增設四城據點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
議員林聰池建議在礁溪四城派出所設一處消防救護據點，獲縣警局與消防局支持。圖／林聰池服務處提供
議員林聰池建議在礁溪四城派出所設一處消防救護據點，獲縣警局與消防局支持。圖／林聰池服務處提供

宜蘭礁溪鄉緊急救護案件數量僅次於宜蘭市及羅東鎮，全縣第3高，但礁溪鄉南北2個消防分隊距離超過8公里，縣議員林聰池擔心延誤礁溪偏遠地區救護時效，爭取在中間四城派出所增設一處救護據點，縣消防局與警察局已同意配合。

礁溪消防分隊位於礁溪市區北端，幾乎快靠近頭城鎮，林聰池表示，礁溪平均每月的緊急救護案件高達270多件，僅次羅東鎮和宜蘭市，排名宜蘭縣第3高，目前僅有的2輛救護車都位在礁溪消防分隊。

林也提到，位於宜蘭市和礁溪市區的中間村落，如礁溪鄉龍潭、吳沙、匏崙、二結、光武、玉光、白鵝村等，若遇緊急狀況，需花較多時間才能獲得救援，即便由宜蘭分隊出動救護車也有緩不濟急問題，可見礁溪鄉救護量能不夠。

林聰池指出，把握黃金救援時間是救護最重要的目標，建議在四城派出所安排救護車及醫療人員，除了支援礁溪地區南北向的緊急救護外，也能擴大東西向的救護量能，並強調在四城增加救護車算是短期目標，未來應朝增設消防分隊方向努力，嘉惠更多民眾。

縣消防局表示，全縣共有18個消防分隊及1個救護站，他們支持在四城增設救護據點，且將來宜蘭分隊預計再往南移往縣政中心附近，屆時與礁溪消防分隊距離拉更大，目前在四城設據點是暫時的，長遠之計，未來將找土地增建一處消防分隊。

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