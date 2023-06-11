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宜蘭縣政考察團飛抵巴黎參訪下水道建設、長照機構分工

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政考察團參訪巴黎下水道博物館，該館是世界上第一家以下水道為主題的博物館，藉由圖片、影像、模型與真實排水管道，介紹巴黎市水處理的歷史、排水技術說明與飲用水來源。圖／縣政府提供
宜蘭縣政考察團參訪巴黎下水道博物館，該館是世界上第一家以下水道為主題的博物館，藉由圖片、影像、模型與真實排水管道，介紹巴黎市水處理的歷史、排水技術說明與飲用水來源。圖／縣政府提供

宜蘭縣長林姿妙、縣議會議長張勝德、鄉鎮市首長與縣府主管考察團，於法國當地時間10日抵達，駐法國代表處副代表顏嘉良特別前往接機歡迎，一行人隨即參訪巴黎下水道博物館、巴黎長者照護機構及龐畢度國家藝術與文化中心等。

縣政府今天透過傳回的參訪資料表示，38人考察團首站來到巴黎下水道博物館（Musée des Égouts），該館是世界上第一家以下水道為主題的博物館，藉由圖片、影像、模型與真實的排水管道，介紹巴黎市水處理的歷史、排水技術說明與飲用水來源。

縣政府表示，宜蘭開辦汙水下水道建設約17年，其中宜蘭及羅東系統2座水資源回收中心已營運，經由這次考察巴黎下水道博物館的規劃與運作，更有效運用水資源，守護環境場域。

隨後，一行人轉往巴黎長者照顧構Groupe ACPPA - Péan參訪，了解法國面對高齡化社會挑戰所做的應對；其中失能老年護理院由9種人員組成執行照護任務的服務團隊，專業者與細緻任務分工，值得參考學習。

縣政府指出，宜蘭目前有12處失智友善社區，將能參考失能老年護理院人力分配規劃，讓每個社區都有守護縣民健康的堡壘，實踐聯合國永續發展目標SDG3健康與福祉的願景。

另外考察團也前往世界知名的龐畢度國家藝術與文化中心，中心內部包含公共資訊圖書館、法國國立現代藝術館，與聲學、音樂研究和協作學院。宜蘭正在興建縣立圖書館，將打造蘭陽文學走廊、樂齡學習、多元文化與文學沙龍等特色閱讀空間，以及連結戶外大樹建構親子共讀、青少年閱讀與多功能教室等學習空間，盼經由參觀龐畢度國家藝術與文化中心的建築空間規劃特色及營運做為參考。

宜蘭縣政考察團參訪巴黎下水道博物館，該館是世界上第一家以下水道為主題的博物館，藉由圖片、影像、模型與真實排水管道，介紹巴黎市水處理的歷史、排水技術說明與飲用水來源。圖／縣政府提供
宜蘭縣政考察團參訪巴黎下水道博物館，該館是世界上第一家以下水道為主題的博物館，藉由圖片、影像、模型與真實排水管道，介紹巴黎市水處理的歷史、排水技術說明與飲用水來源。圖／縣政府提供
宜蘭縣政考察團前往巴黎長者照顧構Groupe ACPPA - Péan參訪，了解法國面對高齡化社會挑戰所做的應對。圖／縣政府提供
宜蘭縣政考察團前往巴黎長者照顧構Groupe ACPPA - Péan參訪，了解法國面對高齡化社會挑戰所做的應對。圖／縣政府提供

巴黎 宜蘭 考察

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