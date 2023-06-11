宜蘭縣政考察團飛抵巴黎參訪下水道建設、長照機構分工

宜蘭縣長林姿妙、縣議會議長張勝德、鄉鎮市首長與縣府主管考察團，於法國當地時間10日抵達，駐法國代表處副代表顏嘉良特別前往接機歡迎，一行人隨即參訪巴黎下水道博物館、巴黎長者照護機構及龐畢度國家藝術與文化中心等。

縣政府今天透過傳回的參訪資料表示，38人考察團首站來到巴黎下水道博物館（Musée des Égouts），該館是世界上第一家以下水道為主題的博物館，藉由圖片、影像、模型與真實的排水管道，介紹巴黎市水處理的歷史、排水技術說明與飲用水來源。

縣政府表示，宜蘭開辦汙水下水道建設約17年，其中宜蘭及羅東系統2座水資源回收中心已營運，經由這次考察巴黎下水道博物館的規劃與運作，更有效運用水資源，守護環境場域。

隨後，一行人轉往巴黎長者照顧構Groupe ACPPA - Péan參訪，了解法國面對高齡化社會挑戰所做的應對；其中失能老年護理院由9種人員組成執行照護任務的服務團隊，專業者與細緻任務分工，值得參考學習。

縣政府指出，宜蘭目前有12處失智友善社區，將能參考失能老年護理院人力分配規劃，讓每個社區都有守護縣民健康的堡壘，實踐聯合國永續發展目標SDG3健康與福祉的願景。