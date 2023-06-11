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帆船賽啟航！謝國樑要把碧砂打造成遊艇聚落、大眾旅遊點

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽今天登場，參賽帆船從望海巷出發海域航向基隆嶼。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽今天登場，參賽帆船從望海巷出發海域航向基隆嶼。圖／基市府提供

2023基隆潮境海灣節系列活動，今天由台琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽拉開序幕，從台灣基隆到日本宮古島越洋賽明天啟航。基隆市長謝國樑說，未來除了要把碧砂漁港打造成北台灣最好的遊艇聚落，同時也會是一般遊客觀光旅遊、親子生活的好地方。

台琉國際帆船賽舉辦至今已25年，新冠肺炎流行期間停辦，今天再次啟航。賽程包括今天的基隆嶼繞島賽，12日到14日的台灣基隆──日本宮古島越洋賽，以及15日登場的宮古島繞標賽。

謝國樑和基隆市議長童子瑋、行政院海洋委員會主委管碧玲、觀光局北觀處長方正光、交通部航港局主秘饒智平、悠遊卡公司董事長林志盈等人今天參加帆船賽開幕活動，多名市議員及地方人士也出席，見證國際賽事重回基隆舉辦。

謝國樑說，未來希望碧砂漁港遊艇碼頭重新招商，不只是提供給帆船跟遊艇使用者使用，而是把帆船跟遊艇當作城市特殊景觀，吸引更多一般民眾來觀光遊玩。

他說，過去曾到法國南部旅遊，發現景點除了有很多的遊艇，其實有更民多民眾是到那邊遊玩觀光，關鍵在要打造出一般民眾的觀光消費模式。市府會在議會的監督下，把碧砂漁港變成遊艇帆船能夠來玩，一般遊客也能夠來觀光旅遊、親子生活的好地方。

管碧玲表示，台硫盃帆船賽是跨縣市、中央跟地方合作、政府跟民間攜手的海洋活動。共同愛護海洋，讓人類幸福永續生活，是全人類共同的責任。基隆是海洋城市，也是國家門戶，海委會對基隆市的補助「未來只會多，不會少」。

市府表示，2023潮境海灣節在帆船賽啟航後開跑，後續還有帆船、獨木舟、SUP體驗營親海活動，潮音樂定於7月22日在潮境公園熱力開唱登場，帶領民眾感受海洋的魅力，活動詳情可上官網（www.chaojingbay.com.tw）查詢。

台琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽今天登場，海委會主委管碧玲等人按鳴喇叭後，參賽帆船陸續啟航。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽今天登場，海委會主委管碧玲等人按鳴喇叭後，參賽帆船陸續啟航。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽今天登場，參賽帆船從望海巷出發海域航向基隆嶼。圖／基市府提供
台琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽今天登場，參賽帆船從望海巷出發海域航向基隆嶼。圖／基市府提供

基隆嶼 遊艇 謝國樑

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