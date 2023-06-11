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台東第1個行人專用時相明7時啟用 行人憂駕駛亂闖

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣第一個行人專用時相，將於6月12日7時起，在台東市中山路與正氣路路口啟用。記者卜敏正／攝影
台東縣第一個行人專用時相，將於6月12日7時起，在台東市中山路與正氣路路口啟用。記者卜敏正／攝影

台東縣第一個行人專用時相，將於6月12日7時起，在台東市中山路與正氣路路口啟用，行人專用時相亮啟時，將有20秒時間、路口僅允許行人通行，車輛均不得通過，初期將由員警現場指揮人車通行，擴大宣傳效果。

台東張姓市民坦言，這的確可提升行人路權，但剛開始推動，許多駕駛一定不熟悉，很可能看到對向車道變紅燈，駕駛就想衝了，這時候行人若穿越反而危險，建議警方到場加強宣導、嚴格取締。

台東縣警局交通隊長劉正達表示，中山路與正氣路口剛好就在市場旁邊，該路段進出行人多，故選擇此路段設置台東第1個行人專用時相，增加行人路權。

劉正達說，行人專用時相為上午5時至下午11時，這個時段除了前後、左右來車的紅綠停等號誌，還有20秒為全紅燈，所有車輛都須停止，行人除走斑馬線通過車道，亦可採對角式直線穿越通過，執行初期將由員警現場指揮人車通行。

台東縣警察局表示，除中山、正氣路口採行人專用時相，其他事故率高、易發生事故路口，警方將持續宣導、嚴格執法，確保行人安全、更順暢穿越馬路，並呼籲用路人遵守交通規則，行車禮讓行人優先通行。

台東 路權 警察

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