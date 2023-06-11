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花蓮市長魏嘉彥訪日本釧路市 盼促成年底兩地直航

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥（左）與行政團隊拜會日本北海道釧路市役所，贈送伴手禮給釧路市長蝦名大也（右）。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（左）與行政團隊拜會日本北海道釧路市役所，贈送伴手禮給釧路市長蝦名大也（右）。圖／花蓮市公所提供

花蓮市去年8月與日本北海道釧路市締結友好城市，市長魏嘉彥率市公所行政團隊前往參訪，拜會釧路市長蝦名大也與市議會議長畑中優周等人，彼此交流兩地觀光旅遊的發展及包機直航，畑中優周允諾會盡力爭取，盼年底能促成兩地直飛，拉近兩座城市距離。

花蓮市公所參訪團9日抵達釧路市役所，受到市役所團隊熱情歡迎。釧路市長蝦名大也致詞表示，還記得今年1月參訪花蓮市時受到熱情接待，魏市長當時允諾回訪，不到幾個月就兌現諾言，感到很開心。

蝦名大也提及，釧路市與花蓮市有許多共同點，除了是面向太平洋的旅遊城市外，更擁有珍貴的自然環境與原住民文化，基於相似的背景，兩市在去年8月締結友好交流協議，希望未來能朝觀光旅遊方向進一步交流。

去年11月以釧路友台議員連盟會長身分訪花蓮市的畑中優周表示，為促進兩地觀光發展，釧路市希望能與花蓮市合作，協調航空公司與旅行社，開辦包機直航業務，促進經濟發展。去年返日後，積極與相關單位協商，但直航必須為兩地雙向，且牽涉中央權責，會盡全力排除障礙，希望能在年底促成兩地直航。

魏嘉彥指出，團隊到釧路市的第一站是參觀丹頂鶴自然公園，釧路擁有日本最大濕原，不但孕育豐富生態，更是丹頂鶴重要的棲息地，了解推動保育工作重要性。

魏嘉彥說，除了推動兩市觀光交流發展外，也希望在文化藝術與體育、觀光等領域交流互動，歡迎蝦名市長與畑中議長再度來訪花蓮，彼此分享城市建設經驗。

花蓮市公所參訪團9日抵達釧路市役所，受到市役所團隊熱情歡迎，雙方合影留念。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所參訪團9日抵達釧路市役所，受到市役所團隊熱情歡迎，雙方合影留念。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（左）拜會日本北海道釧路市役所，釧路市議會議長畑中優周（右）允諾盡力爭取兩地包機直航。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（左）拜會日本北海道釧路市役所，釧路市議會議長畑中優周（右）允諾盡力爭取兩地包機直航。圖／花蓮市公所提供

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