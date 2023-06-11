2023壯圍生活節系列活動開幕 暑假多場演出活動創作展

受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，並安排十鼓擊樂團演出，在鼓樂饗宴下迎接日出美景，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。

觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、縣政府及壯圍鄉公所辦理「2023壯圍生活節」系列活動今天開幕安排朝日音樂會，龜山朝日是蘭陽八景之首，今天由在地宜蘭噶瑪蘭發展協會與知名的十鼓擊樂團表演，民眾感受壯圍海岸及欣賞壯圍龜山朝日美景，打造在地特色的壯圍生活節系列活動如下：

「自行車輕旅」7月22、23日、8月19日規劃3場，民眾僅需繳費599元即能參與好玩又有趣的自行車遊程活動並能獲得市集抵用券100元，共有兩條路線提供選擇：

路線一「北線-眺島織夢愛追風」全長14公里，從壯圍沙丘生態園區出發，參訪過嶺保安宮的宏偉廟宇建築，到牛頭司導覽，後埤社區深度體驗後返回；路線二「南線-海風織夢水生活」全長10公里，阿祖ㄟ土礱間參觀古早味農具、碾米機，再至官老爺休閒農場炒冰DIY，廍後社區導覽體驗-廢墟餐廳闖關-龜山朝日鞦韆美拍後返回。

「丘．海嗨音樂會與創意市集」，以「眺島搖擺、眺島詠歌-地景藝術的故事」 (7月22-23日)及「眺島吶喊-詩意的旅程」 (8月19日)等不同主題，國內外3場次音樂會演出，並請在地商家參與創意市集展售優質商品，在地農事體驗與野餐手作DIY。