快訊

花蓮女子跳水撞溪底石頭失去意識 遊客救起CPR送醫急救

明年寒假長達27天「親子作息同步」 但開學當周要補課1天

2023壯圍生活節系列活動開幕 暑假多場演出活動創作展

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，並安排十鼓擊樂團演出，在鼓樂饗宴下迎接日出美景，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。

觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、縣政府及壯圍鄉公所辦理「2023壯圍生活節」系列活動今天開幕安排朝日音樂會，龜山朝日是蘭陽八景之首，今天由在地宜蘭噶瑪蘭發展協會與知名的十鼓擊樂團表演，民眾感受壯圍海岸及欣賞壯圍龜山朝日美景，打造在地特色的壯圍生活節系列活動如下：

「自行車輕旅」7月22、23日、8月19日規劃3場，民眾僅需繳費599元即能參與好玩又有趣的自行車遊程活動並能獲得市集抵用券100元，共有兩條路線提供選擇：

路線一「北線-眺島織夢愛追風」全長14公里，從壯圍沙丘生態園區出發，參訪過嶺保安宮的宏偉廟宇建築，到牛頭司導覽，後埤社區深度體驗後返回；路線二「南線-海風織夢水生活」全長10公里，阿祖ㄟ土礱間參觀古早味農具、碾米機，再至官老爺休閒農場炒冰DIY，廍後社區導覽體驗-廢墟餐廳闖關-龜山朝日鞦韆美拍後返回。

「丘．海嗨音樂會與創意市集」，以「眺島搖擺、眺島詠歌-地景藝術的故事」 (7月22-23日)及「眺島吶喊-詩意的旅程」 (8月19日)等不同主題，國內外3場次音樂會演出，並請在地商家參與創意市集展售優質商品，在地農事體驗與野餐手作DIY。

藝術家駐地創作」以眺島織夢為主題，邀請5組國內外藝術家：來自台東的范志明擅長複合媒材戶外創作，來自花蓮擅長再生媒材創作的藝術家吳娟、林俊德、趙俊寶、莊勝鐘、魯娃．里維拉．費傑羅雅及曾參與日本瀨戶內藝術祭的日本藝術家黑田大輔，將透過宜蘭噶瑪蘭發展協會在沙丘生態園區進行創作，作品7月22日完成露出。

受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
受到梅雨季滯留鋒面影響，全台多處下雨，但位於東北角的「2023壯圍生活節」今天在宜蘭海邊喜迎龜山朝日開幕，在鼓樂饗宴下，為一整年度的壯圍生活節活動揭開序幕。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

藝術家 宜蘭 創意市集

延伸閱讀

菜市場成觀光亮點 導覽者方子維：連結在地與世界

VOLVO匯勝宜蘭落成 東部首發VRSE 5.0全新展示暨服務中心正式營運

「彼岸他方」系列活動 重溫澎湖助越南船民故事

宜蘭神祕沙灘聯合稽查 首日未見沙灘車違規闖入

相關新聞

基隆3.2K海上長泳落幕 37人體力不繼 搭橡皮艇到終點

基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人從外木山漁港旁下水，游到約3200外的大武崙沙灘。消防局統計，過程中有37...

減輕弱勢家庭負擔 花蓮擬補助嬰兒口服輪狀病毒疫苗

輪狀病毒感染常見於5歲以下幼兒，可透過自費口服疫苗增加免疫力，完整療程費用5、6000元，對偏鄉弱勢家庭來說是一大負擔。...

影／砍150株銀合歡不浪費 台東林管製雷射雕刻贈品

台東市鯉魚山保安林有113年歷史，是都市綠肺，但外來樹種銀合歡數量多，衝擊其他樹種生長，台東林管處近期分區伐除約150株...

外木山海上長泳 出發點浪濤拍岸 有人興奮、有人秒回頭

基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，有人剛下水可能就感覺超出能力，回頭上岸。多數人都完成泳渡壯舉，但也有人中途身體不...

近2000人挑戰3.2公里海上長泳 一早清理海域防水母螫人

基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水，展開海泳壯舉。基隆市長謝國樑主持開幕式，歡迎各縣市民...

「薪傳」台東演出投影幕突掉落 雲門道歉：謹慎更警惕

2023台東藝術節首檔節目雲門舞集「薪傳」，昨晚在台東演出、座無虛席，但演出中後半段時，發生布幕掉落意外插曲，幸無人受傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦