基隆3.2K海上長泳落幕 37人體力不繼 搭橡皮艇到終點
基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人從外木山漁港旁下水，游到約3200外的大武崙沙灘。消防局統計，過程中有37人體力不繼，由救防人員用橡皮艇載到終點；另有1名男性不慎擦撞岩石受傷，由救護車送醫。
外木山海泳活動是基隆年度盛事，3年前爆發新冠肺炎疫情後停辦，今年因疫情趨緩重新舉辦，吸引全台各地近2000人報名參加。海巡署基隆海巡隊、基隆市消防局、基隆市救難協會共動員約200人次防護安全，主辦單位另租用2艘遊艇擔任中繼救護任務。
海泳人員今早在外木山漁港停車場參加開幕並熱身，基隆市長謝國樑說，海泳活動睽違3年重新舉辦，看到這麼多人參加非常興奮。工作人員今天清晨特別在長泳水域做了整理，降低水母傷人的意外發生。市府未來會結合海岸周邊設施，在夏季持續舉辦海洋活動。
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