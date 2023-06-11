睽違3年基隆外木山長泳登場 近2千人熱情參與

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，睽違3年的基隆市外木山海上長泳今天上午登場，共有1939人共襄盛舉，一同在大海中暢游，沿途從海上視角盡覽山海美景。

基隆市長謝國樑出席致詞表示，睽違3年重新舉辦的長泳活動，今年吸引近2000人報名，為讓民眾盡情從事海上活動，市府備妥各項安全戒護工作，讓民眾帶著輕鬆的心情前來同樂，飽覽基隆外木山的美景滿載而歸。

謝國樑說，外木山長泳活動受到各界關注及肯定，海洋賽事活動為基隆帶來更多人潮並增進在地消費，市府未來會結合周邊設施加以規劃，讓夏季基隆海洋活動持續舉辦。

基隆市政府表示，今年吸引全國231隊共1939人參加，路線從木山澳救生站的礁岩區下水，沿著海岸游到大武崙澳底沙灘，全長約3200公尺，市府除事前加強打撈水母外，並由消防局及海巡署調派船艦及救護人力在海上協助各項安全戒護。

長泳活動約在上午11時完賽，根據消防局統計，37名泳客疑體力不支等原因救起後載往終點，其中1名年約60歲男子因擦撞到岩石受傷送醫治療。