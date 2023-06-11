快訊

法網／目標「打死對手」！謝淑薇今下午拚大滿貫第5冠

餵藥幼兒園明起停業所有老師停職 新北市府：其中35童已安置

蔡阿嘎沉澱6天後決定再出發 老婆半夜訴心聲「和你一起面對錯誤」

睽違3年基隆外木山長泳登場 近2千人熱情參與

中央社／ 基隆11日電

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，睽違3年的基隆市外木山海上長泳今天上午登場，共有1939人共襄盛舉，一同在大海中暢游，沿途從海上視角盡覽山海美景。

基隆市長謝國樑出席致詞表示，睽違3年重新舉辦的長泳活動，今年吸引近2000人報名，為讓民眾盡情從事海上活動，市府備妥各項安全戒護工作，讓民眾帶著輕鬆的心情前來同樂，飽覽基隆外木山的美景滿載而歸。

謝國樑說，外木山長泳活動受到各界關注及肯定，海洋賽事活動為基隆帶來更多人潮並增進在地消費，市府未來會結合周邊設施加以規劃，讓夏季基隆海洋活動持續舉辦。

基隆市政府表示，今年吸引全國231隊共1939人參加，路線從木山澳救生站的礁岩區下水，沿著海岸游到大武崙澳底沙灘，全長約3200公尺，市府除事前加強打撈水母外，並由消防局及海巡署調派船艦及救護人力在海上協助各項安全戒護。

長泳活動約在上午11時完賽，根據消防局統計，37名泳客疑體力不支等原因救起後載往終點，其中1名年約60歲男子因擦撞到岩石受傷送醫治療。

謝國樑 海巡署

延伸閱讀

近2000人挑戰3.2公里海上長泳 一早清理海域防水母螫人

興建停車場 出入車道緊臨民宅 謝國樑指示要防出現天坑

謝國樑3.8億元青年電動機車預算 終獲議會有條件通過

陳建仁說「四接要依法行政」 謝國樑：中央地方都依法行政

相關新聞

「薪傳」台東演出投影幕突掉落 雲門道歉：謹慎更警惕

2023台東藝術節首檔節目雲門舞集「薪傳」，昨晚在台東演出、座無虛席，但演出中後半段時，發生布幕掉落意外插曲，幸無人受傷...

近2000人挑戰3.2公里海上長泳 一早清理海域防水母螫人

基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水，展開海泳壯舉。基隆市長謝國樑主持開幕式，歡迎各縣市民...

減輕弱勢家庭負擔 花蓮擬補助嬰兒口服輪狀病毒疫苗

輪狀病毒感染常見於5歲以下幼兒，可透過自費口服疫苗增加免疫力，完整療程費用5、6000元，對偏鄉弱勢家庭來說是一大負擔。...

影／砍150株銀合歡不浪費 台東林管製雷射雕刻贈品

台東市鯉魚山保安林有113年歷史，是都市綠肺，但外來樹種銀合歡數量多，衝擊其他樹種生長，台東林管處近期分區伐除約150株...

外木山海上長泳 出發點浪濤拍岸 有人興奮、有人秒回頭

基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，有人剛下水可能就感覺超出能力，回頭上岸。多數人都完成泳渡壯舉，但也有人中途身體不...

南澳神秘沙灘大執法 沙灘車避風頭

宜蘭南澳神秘沙灘禁止沙灘車進入，業者仍多次載客闖入，中央與地方相關單位昨天聯合稽查大執法，沙灘車一整天銷聲匿跡，相關單位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦