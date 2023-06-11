減輕弱勢家庭負擔 花蓮擬補助嬰兒口服輪狀病毒疫苗

輪狀病毒感染常見於5歲以下幼兒，可透過自費口服疫苗增加免疫力，完整療程費用5、6000元，對偏鄉弱勢家庭來說是一大負擔。花蓮縣衛生局爭取相關補助，獲中央支持，規畫明年起補助低收及中低收家庭的嬰兒施打疫苗。

衛生局表示，5歲以下幼兒感染輪狀病毒占急性腸胃炎原因43.6％，可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振，甚至脫水等症狀，雖然很少造成死亡，但因嚴重水瀉住院的比率仍很高。

衛生局長朱家祥指出，若6至24個月的幼兒感染輪狀病毒，症狀時間恐長達一周，一旦家中或托育場域有嬰幼兒感染，其他孩童很快會被傳染。幼童感染需在家休養或住院治療，家長不僅需花費大量心力和時間照顧孩子，也可能造成經濟負擔，尤其對經濟弱勢家庭更為困難。

衛生局說明，要預防輪狀病毒感染，可口服疫苗增強免疫力，目前市面上有2劑和3劑型口服疫苗，通常完整療程需花費5000至6000元，對東部偏鄉弱勢家庭而言，是龐大的負擔。

衛生局近年積極向中央爭取相關補助，盼能幫助弱勢家庭度過難關，所幸獲得衛福部的支持，將對花東地區低收及中低收家庭嬰兒，補助施打口服輪狀病毒疫苗，替偏鄉經濟弱勢家庭嬰幼兒提供更多的健康保護。

縣長徐榛蔚感表示，少子化是國安議題，去年花蓮出生通報數下降到歷年最低2070人，積極推動各項促進嬰幼兒的健康措施，這項補助計畫確保經濟弱勢家庭嬰幼兒，能及時接種輪狀病毒疫苗。