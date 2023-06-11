影／砍150株銀合歡不浪費 台東林管製雷射雕刻贈品

台東市鯉魚山保安林有113年歷史，是都市綠肺，但外來樹種銀合歡數量多，衝擊其他樹種生長，台東林管處近期分區伐除約150株銀合歡，今天辦鯉魚山市集，帶領民眾淨山、認識鯉魚山文化，並以砍下銀合歡木材製成雷雕紀念品、作為闖關活動獎品。

台東林區管理處今天在台東市區鯉魚山下，辦「森活日常：鯉魚山保安林市集活動」，立委劉櫂豪、台東縣農業處長許家豪、林管處長吳昌祐及數百民眾，到場參與淨山、認識鯉魚山文化，不少親子也爬山走步道參加「定向闖關」，運用砍下的銀合歡製作木椅、雷射雕刻。

台東林管處副處長董世良表示，外來種銀合歡具強大繁殖力，會分泌含羞草素，抑制其他植物生長，但顧及銀合歡仍具水土保持功能，不宜一次性大面積剷除，林管處本次共剷除鯉魚山約150株銀合歡，並將砍下林木再製利用。