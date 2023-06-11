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外木山海上長泳 出發點浪濤拍岸 有人興奮、有人秒回頭

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，有人中途身體不適，由消防局動力橡皮艇載送到救護中繼艇觀察。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，有人中途身體不適，由消防局動力橡皮艇載送到救護中繼艇觀察。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，有人剛下水可能就感覺超出能力，回頭上岸。多數人都完成泳渡壯舉，但也有人中途身體不適，由消防局動力橡皮艇接上船後，送到救護中繼艇觀察。

外木山海泳活動是基隆年度盛事，2020年因爆發新冠肺炎疫情，連續停辦3年，今年因疫情趨緩重新舉辦，吸引全台各地近2000人報名參加。主辦單位商請海巡署基隆海巡隊、基隆市消防局、基隆市救難協會，共動員約200人次防護安全，另租用2艘遊艇擔任中繼救護任務。

消防局表示，全線共部署21艘動力橡皮艇戒護，並出動2架無人機在空中拍攝海面畫面，由救難人員判斷泳客身體狀況，若發現異狀，可馬上透過無線電通知動力橡皮艇前往協助，載到中繼船休息。

海上長泳活動今早7點半舉辦開幕式，參加者隨著律動老師做完熱身操後，從海興游泳池旁水域下水。出發時雖偶有較大浪濤，多數的人都難掩興奮， 但也有1名女性剛下水就決定放棄。消防局途中也有發現泳客身體不適，利用動力橡皮艇載送至救護中繼艇休息。

基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，有人剛下水可能就感覺超出能力，回頭上岸。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，有人剛下水可能就感覺超出能力，回頭上岸。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，有人中途身體不適，由消防局動力橡皮艇載送到救護中繼艇觀察。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，有人中途身體不適，由消防局動力橡皮艇載送到救護中繼艇觀察。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，出發時偶出現較大浪濤，但多數人仍難掩興奮。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，出發時偶出現較大浪濤，但多數人仍難掩興奮。記者邱瑞杰／攝影

基隆 海巡署 疫情

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