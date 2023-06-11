外木山海上長泳 出發點浪濤拍岸 有人興奮、有人秒回頭

基隆市外木山3.2公里海上長泳今天登場，有人剛下水可能就感覺超出能力，回頭上岸。多數人都完成泳渡壯舉，但也有人中途身體不適，由消防局動力橡皮艇接上船後，送到救護中繼艇觀察。

外木山海泳活動是基隆年度盛事，2020年因爆發新冠肺炎疫情，連續停辦3年，今年因疫情趨緩重新舉辦，吸引全台各地近2000人報名參加。主辦單位商請海巡署基隆海巡隊、基隆市消防局、基隆市救難協會，共動員約200人次防護安全，另租用2艘遊艇擔任中繼救護任務。

消防局表示，全線共部署21艘動力橡皮艇戒護，並出動2架無人機在空中拍攝海面畫面，由救難人員判斷泳客身體狀況，若發現異狀，可馬上透過無線電通知動力橡皮艇前往協助，載到中繼船休息。