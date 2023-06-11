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近2000人挑戰3.2公里海上長泳 一早清理海域防水母螫人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水，展開海泳壯舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水，展開海泳壯舉。記者邱瑞杰／攝影

基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水，展開海泳壯舉。基隆市長謝國樑主持開幕式，歡迎各縣市民眾共襄盛舉，一起倘佯山海美景，並到基隆各地走走。

外木山海泳是基隆年度盛事，並與橫渡日月潭一樣，成為游泳愛好者挑戰自我的活動。2020年爆發新冠肺炎疫情後，停辦3年，今年因疫情趨緩，基市府再次籌辦外木山海泳，吸引全台各地近2000人報名參加。

教育處表示，今年共有來自各縣市231隊報名參加，新北市68隊居冠，全隊人數超過50人的有台北市泳渡人生隊91人、新北市神速競泳＆飛翔泳隊53人、基隆市海興游泳協會50人。

報名人數則以台北市712人最多，地主基隆市組50隊、314人參加。報名者中最年長84歲，最年輕10歲，另有身心障礙人士24人，外籍人士13人參加。參賽隊伍分12大隊，在熱身後依序從海興游泳池旁下水，游向3200公尺外的大武崙沙灘。

謝國樑在開幕式中說，外木山海泳睽違3年重新舉辦，看到這麼多人精神抖擻參加非常興奮，並提醒大家注意防曬和安全。

外木山海泳活動曾發生水母螫傷人的意外，謝國樑說，工作人員今天清晨特別在長泳水域，特別做了整理，降低水母傷人的意外發生。外木山長泳受到各界肯定，海洋賽事也能為基隆帶來更多人潮，增進在地消費，市府未來會結合周邊設施，在夏季持續舉辦海洋活動。

基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水，展開海泳壯舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水，展開海泳壯舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水，展開海泳壯舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水，展開海泳壯舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水，展開海泳壯舉。記者邱瑞杰／攝影
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謝國樑

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