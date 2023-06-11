奈米科技加工 卑南米添營養素

台東地區農會結合民間電商，以奈米科技在卑南有機米粒加上葉黃素等營養素，讓米營養更豐富，區農會理事長柳碧鴻昨在縣長饒慶鈴見證下，與衡昱電商董事長陳振興簽約，今年一期稻作收成後即可加工上市。

饒慶鈴表示，台東卑南米品質高、產量也大，但因池上、關山米知名度高，價格往往不及池上米，這次台東地區農會與民間企業合作，不僅讓卑南米營養更豐富，也提升卑南米能見度，讓更多人看見、品嘗到卑南好米，期許透過更多合作，行銷更多台東優質農產品。

陳振興說明，研究團隊透過奈米科技，將營養素微分子噴灑在米粒上，讓米具有更豐富營養素，比如現代人看手機，需要更多視力保健，研究團隊在米上添加小分子葉黃素，讓消費者享受米飯時也能吸收葉黃素。

陳振興說，初期將提供7款產品，所添加營養素都取材自台東農產品，希望一期稻作結束後，先製作35公噸、打入市場，後續再透過農會支持增加產量。

台東區農會總幹事李建通表示，台東市種有50公頃有機米，區農會有25公頃，農會輔導農民取得有機認證，也取得生產履歷認證，有機米添加一般人需補充的營養素，可提升市場競爭力。