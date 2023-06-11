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全國舞藝展演 6700人比舞 帶動基隆觀光

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
全國舞藝展演昨在市立體育場舉行，6700多名舞藝愛好者拚場。記者游明煌／攝影
全國舞藝展演昨在市立體育場舉行，6700多名舞藝愛好者拚場。記者游明煌／攝影

全國舞藝展演昨在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6700多名舞藝愛好者，有排舞、柔力球、瑜伽、土風舞、太極拳、運動舞蹈等12項，各顯身手拚舞藝。外縣市民眾前天就入住休閒，飯店都住滿，運動也拚觀光旅遊。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，全國舞藝展演今年回到基隆舉辦，運動愛台灣的舞藝展演，對觀光發展及休閒有很大幫助，飯店都住滿，感謝教育部體育署、市長謝國樑及教育處等每年大力協助。

鄭錦洲表示，各縣市運動舞蹈好手齊聚一堂拚舞藝、展身手，有原住民、新住民、身心障礙及各地具有特色的舞蹈團體，藉舞藝交流推動健康運動的觀念。

議長童子瑋說，大家齊聚欣賞美妙舞藝和藝術的力量，這也是基隆光榮的時刻，向全國證明，基隆能夠也願意承辦更多全國體育活動。

市府教育處長劉美蘭說，她代表市長謝國樑歡迎各縣市的舞藝愛好者到基隆，舞藝都很精湛，來看好山好水的基隆，運動也能帶動觀光。

台灣體育總會理事長汪輝表示，每年他都參加，看到各縣市的舞藝團體舞藝都不一樣，展現不同的風情與特色。

全國舞藝展演由基隆市政府、台灣體育總會主辦，基隆市體育會承辦，各縣市政府、體育會、國際蘭馨交流協會中華民國總會以及台電協和發電廠協辦。

基隆 體育 運動

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