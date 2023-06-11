基隆市民活動中心屋頂塌 1工人受傷

基隆市民體育活動中心因老舊漏水等問題，市府去年7月動工修繕，總經費1億餘元，前天施工時屋頂倒塌，一名工人高處緊急跳下輕傷送醫。市府勒令全面停工，初判支撐點鬆脫及拉扯力道大而垮下，將由結構技師公會等勘驗，安全無虞才能復工，完工日恐怕再往後延。

市民體育活動中心結構老舊，屋頂漏水、場地積水；活動中心前棟為公車處辦公室，耐震係數也不足一併補強。去年7月前市長林右昌主持動工典禮，工期270日曆天，原定今年3月完工。

中央補助基隆4537多萬元，加上市府自籌2090多萬元、前棟相連的公車處建築結構補強1500萬元，合計8128萬元發包修繕。去年9月發生地震，公車處大樓受到影響，為補強耐震結構變更設計，追加經費到1億餘元，從去年9月停工到今年1月，復工後預計今年12月完工。

吊車前天拆除屋頂時，突然發生屋頂向中間垮下倒塌，發出巨大聲響，一名工人聽到聲音緊急跳下，用手支撐地面，因此手臂受傷，及時逃生才沒有被屋頂壓到，送醫經包紮下午5時已出院返家休息。

現場通報警察局、勞檢處，都市發展處建管科已至現場勘查，市府下令全面停工，查看屋頂結構的支撐端點，發現在吊掛拆除過程中有鬆脫，加上拉扯力道之下，整個屋頂才垮下，將追查有無疏失，將在明天勘驗，並決定開罰金額。

市長謝國樑表示，工人雖然不是被屋頂壓傷，但也是在拆除過程中受傷，安全第一，已要求安全無虞後才能復工。