通學改善提案率低 花縣府喊冤

內政部營建署推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，花蓮縣等7縣市被點名提案率偏低；花蓮縣府建設處解釋是因列管件數認定不同，其實許多屬小規模標線調整，近期改善完成後會提報解列，降低列管件數，就可回歸真實數據。

營建署公布數據，截至6月6日止，全國提報改善計畫最新執行現況，有台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮、台東及金門7縣市提案率較低，其中花蓮縣被列管55件，提報7件，提案率僅13%，排名倒數第4。

林右昌前天到花蓮視察再提此計畫，表示今年內政部、交通部共編列50億元，明、後年也編列2、300億預算，希望地方踴躍提案，讓通學環境整體改善。他提到，花蓮縣列管55案才提報7件，縣府已做許多努力，但比例有點低，請縣府不要太保守，也不用擔心經費不夠。

花蓮建設處長鄧子榆說，實際列管53件，不是55件。被認定提報率低的主因，是內政部認定的53件源自當時教育部要各校盤點提出，但多半是只需標線、號誌調整的小規模工程，不符合內政部政策目標，才形成落差。