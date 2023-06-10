通學改善計畫提案率低 花蓮縣府澄清：列管件數有落差

內政部營建署推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，花蓮縣等7縣市被點名提案率未達3成偏低，部長林右昌昨到花蓮視察，也表示比例有點低，請縣府繼續努力；縣府建設處解釋是因列管件數有落差，屬小規模標線等調整會立即改善並提報解列，回歸真實數據，避免造成誤會。

營建署日前公布數據，截至6月6日止，全國提報改善計畫最新執行現況，有台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮、台東及金門7縣市提案率較低，其中花蓮縣13%，排名倒數第4。

林右昌昨視察再提「校園環境周邊人行通道改善計畫」，表示今年內政部、交通部共編列50億元，明、後年也編列2、300億元預算，希望地方政府踴躍提案。他提到，花蓮縣由教育部列管55案，縣府已做許多努力，但比例有點低，請縣府再做更細緻、符合地方需求的規畫，數量還可以繼續提升。

花蓮縣府建設處說明，實際列管53件，不是55件，且原本是向教育部提報周邊環境改善需求，再轉移到內政部列管，原提報計畫多半僅需要小規模標線、號誌調整，與內政部結合人行道的整合性提案不同，致列管件數和實際件數有落差，造成誤會。

建設處長鄧子榆表示，4月已邀集鄉鎮公所、學校開過第一次會議後，整合出國風國中、吉安國中、光華國小、志學國小等4案提報中央，獲核定3案，下周將再開第二次會議，持續盤點具可行性的整合型提案，盡速依程序向中央提出申請。若只需要局部標線調整繪製，則由縣府或請鄉鎮公所盡快改善完成，再向營建署提報解除列管。