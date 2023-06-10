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南澳神秘沙灘聯合大執法第一天 上午未見任何沙灘車

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導
南澳神秘沙灘沙灘車屢禁不止，縣府昨開會明確各單位權責分工，並決議6月每個周末全天聯合執法，今天為大執法首日。圖／讀者提供
南澳神秘沙灘沙灘車屢禁不止，縣府昨開會明確各單位權責分工，並決議6月每個周末全天聯合執法，今天為大執法首日。圖／讀者提供

宜蘭南澳神秘沙灘禁止沙灘車進入，業者仍多次載客闖入，宜縣府昨開會明定執法權責，中央與地方各相關單位今天展開聯合稽查大執法，沙灘車上午銷聲匿跡，聯合大稽查會持續到下午5時，明天繼續。地方業者表示，海洋與沙灘是所有人資產，應用更合理方式管理，而非一概禁止。

工旅處副處長池騰聯表示，上午暫時未見沙灘車進出神秘沙灘，有看到零星遊客開車前來打算租用沙灘車，但附近海岸社區沙灘車業者皆未營業。此地本來有4間業者、100多輛沙灘車，近期聽聞政府加強管理，有業者認為難以繼續營業，已有2家轉移陣地。

仍留在海岸社區的業者昨晚得知今日大執法消息，緊急把沙灘車全部載走，據了解，沙灘車業者經由貨車把沙灘車載到山腳下暫放，伺機而動。池騰聯指出，整個6月周末都會全天候稽查，平日也會不定時稽查，在沙灘設立帳篷，10個單位輪流駐點，希望業者了解政府執法決心。

業者表示，今天有颱風浪，浪高超過1.5公尺，本來就不會營業，不過也有業者確實是為了避風頭；政府加強執法力度，拿出海岸法、森林法等，搞得他們出個門身上都背了一大堆法條，但開罰歸開罰，業者不服仍可提出訴訟，法院會不會撤銷又是另一回事。

業者認為，海與山是所有人的資產，戶外活動當然有危險性，應用更合理的方式管理，比如開放民間單位認養，或是點數計算違規行為。把門關起來，甚至挖壕溝、圍鐵鍊，「不是一個解決問題的方式」，對海岸社區和整個大南澳的經濟、生活都有負面影響。

縣府設立帳篷，各單位每小時輪流駐點，希望讓業者了解執法決心。圖／工旅處提供
縣府設立帳篷，各單位每小時輪流駐點，希望讓業者了解執法決心。圖／工旅處提供
宜蘭縣府今天會同中央地方各單位在南澳神秘沙灘聯合大執法，上午未見任何沙灘車。圖／工旅處提供
宜蘭縣府今天會同中央地方各單位在南澳神秘沙灘聯合大執法，上午未見任何沙灘車。圖／工旅處提供
業者得知消息，連夜將沙灘車移走，今天也未營業，上午神秘沙灘未見任何1輛沙灘車。圖／讀者提供
業者得知消息，連夜將沙灘車移走，今天也未營業，上午神秘沙灘未見任何1輛沙灘車。圖／讀者提供

沙灘 南澳 資產

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