助擺脫月經貧窮 陳宜與築間送家扶180位弱勢女孩衛生棉

基隆市議員陳宜今天到家扶中心，結合社會資源共同捐贈衛生棉給中心所照顧服務的180位弱勢女童，盼消弭月經貧窮的愛心，陳宜送衛生棉行動，從信義區擴散到基隆市各地，要讓青春期的少女們能獲得更健全的成長。

今年2月陳宜從信義區啟動「天使之翼美麗青少女圓夢計畫」，捐贈該區共8所國中小逾200位弱勢女孩每月所需衛生棉，不讓經濟壓力成為健康的隱憂。

陳宜更是希望打造平台，結合社會善心人士或回饋社會的企業，整合資源，幫助弱勢青少女順利度過青春期的變動時刻。

她每個月10日前後，與圓夢計畫志工都會將所需的衛生棉送到信義區各國中小，讓弱勢女孩的需求使用不間斷。

此一善舉獲得從基隆起家的築間餐飲集團關注，響應共同為基隆盡一分心力，關心女孩們發育時所面臨的需求。今天出席捐贈儀式的總盡卓素鳳表示，感受到陳宜市議員的用心，所以透過「青少女圓夢計畫」的平台，以實際的捐贈行動，來照顧基隆的孩子與教育。

陳宜表示，很開心在不到半年的時間，透過平台的努力和拋磚引玉，除了企業實際回饋鄉里以外，市府也開始投入經費到各區所有國中小，以定點取用及個別發放的方式，正視月經貧窮的議題。