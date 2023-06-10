全國舞藝展演6700人基隆拚舞技 飯店住滿運動帶動觀光

2023年全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6700多名舞藝愛好者，有排舞、柔力球、瑜珈、土風舞、太極拳、運動舞蹈等12項，大家各顯身手拚舞藝。很多外縣市民眾都前一晚入住基隆，飯店都住滿，對觀光及經濟效益有很大的幫助。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，全國舞藝展演今年再回到基隆辦，今年參加人數有6700多人，全國各縣市都有，運動愛台灣舞藝展演在基隆產生很大的幫助，很多人都前一天就來住基隆，飯店都全住滿，對經濟觀光有很大的助益，感謝教育部體育署、市長謝國樑及教育處等每年大力協助。

鄭錦洲表示，今天結合各縣市各項愛好運動舞蹈項目的好手，齊聚一堂拚舞藝、展身手，有原住民、新住民、身心障礙及具有各地特色的舞蹈團體，藉舞藝交流推動健康運動的觀念。

議長童子瑋說，今天是全國舞蹈界重要的日子，大家齊聚一堂，共同欣賞舞藝的美妙和藝術的力量。這也是基隆光榮的時刻，向全國證明，基隆能夠也願意承辦更多的全國體育活動。

市府教育處長劉美蘭說，她代表市長謝國樑歡迎來自各縣市的舞藝愛好者到基隆，大家都打扮得亮麗耀眼，舞藝更是精湛，大家來看好山好水的基隆，運動也帶動觀光。

台灣體育總會理事長汪輝表示，每年他都來參加，看到各縣市的舞藝團體舞藝每年都不一樣，展現各縣市不同的風情與特色。