獨／基隆市民體育活動中心屋頂倒塌 工人摔傷勒令停工

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市民體育活動中心修繕屋頂倒塌，工人摔傷，市府勒令停工。記者游明煌／翻攝
基隆市民體育活動中心修繕屋頂倒塌，工人摔傷，市府勒令停工。記者游明煌／翻攝

基隆市民體育活動中心修繕工程，今天傍晚屋頂拆除過程發生倒塌，現場一名工人緊急從高處跳下摔傷送醫，經包紮已出院返家休息。市府下令全面停工，市長謝國樑要求安全無虞後才能復工。

市府教育處調查，基隆市市民體育活動中心修繕工程，今天下午4點多，修繕工程在屋頂拆除除有發生倒塌，現場一名工人察覺現場狀況有異，從高處跳下導致輕微受傷送醫。

體育場人員馬上通報警察局，並通知都市發展處建管科至現場，教育處表示，現場目前全面停工，待後續結構技師公會等勘驗現況無虞再行復工。

市長謝國樑晚間表示，工人雖然不是被屋頂壓傷，但也是在拆除過程中受傷，安全第一，已要求安全無虞後才能復工。

基隆市民體育活動中心出現屋頂漏水、牆壁斑駁等問題，建築狀況不佳。去年7月，前市長林右昌主持活動中心修繕工程開工典禮，當時表示，完工後將成為北部青少年網球培育中心，地下室空間則規畫用來推廣桌球等運動，讓多雨的基隆多一處舒適的室內活動空間。

基隆市民體育活動中心修繕屋頂倒塌，工人摔傷，市府勒令停工。記者游明煌／翻攝
基隆市民體育活動中心修繕屋頂倒塌，工人摔傷，市府勒令停工。記者游明煌／翻攝
基隆市民體育活動中心修繕屋頂倒塌，工人摔傷，市府勒令停工。記者游明煌／翻攝
基隆市民體育活動中心修繕屋頂倒塌，工人摔傷，市府勒令停工。記者游明煌／翻攝

基隆 體育 謝國樑

延伸閱讀

基北北桃月票啟動 侯友宜：我當總統未來3年繼續補助

興建停車場 出入車道緊臨民宅 謝國樑指示要防出現天坑

謝國樑3.8億元青年電動機車預算 終獲議會有條件通過

陳建仁說「四接要依法行政」 謝國樑：中央地方都依法行政

相關新聞

南澳鄉大停電超過3400戶受害 原來是猴子惹的禍

宜蘭南澳鄉今天下午1時8分許大停電，停電原因是由於猴子誤觸線路，導致東澳變電所高壓供電設備故障，鄉內共3410戶停電，截...

內政部長視察花蓮中央路工程 業者簡報自誇零負評挨轟

花蓮縣政府獲內政部前瞻經費補助，在市區中央路1至4段新設左轉道，工程進度逾8成。內政部長林右昌今天視察，規畫設計單位簡報...

南澳神秘沙灘沙灘車禁令 相關單位決議周末全程稽查

宜蘭南澳鄉神秘沙灘沙灘車帶客風行，但場域危險且有破壞生態之虞，行政院上月訂出沙灘車管理指引，原則上禁止沙灘車駛入，然而屢...

獨／基隆市民體育活動中心屋頂倒塌 工人摔傷勒令停工

基隆市民體育活動中心修繕工程，今天傍晚屋頂拆除過程發生倒塌，現場一名工人緊急從高處跳下摔傷送醫，經包紮已出院返家休息。市...

花蓮縣議會臨會結束81案仍卡關 國民黨團不滿退席抗議

花蓮縣議會本屆第二次臨時會今天最後一天，多案來不及審「卡關」，國民黨團書記長吳東昇要求延長會議未果，率黨籍議員退席抗議表...

國發會地方創生計畫核定名單 遭質疑球員兼裁判？

國發會「獎勵青年投入地方創生計畫」，日前公布核定名單，獲選青年團體可獲30萬元獎勵金，但有人質疑台東獲獎「疆界地域美學有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦