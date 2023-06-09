獨／基隆市民體育活動中心屋頂倒塌 工人摔傷勒令停工

基隆市民體育活動中心修繕工程，今天傍晚屋頂拆除過程發生倒塌，現場一名工人緊急從高處跳下摔傷送醫，經包紮已出院返家休息。市府下令全面停工，市長謝國樑要求安全無虞後才能復工。

市府教育處調查，基隆市市民體育活動中心修繕工程，今天下午4點多，修繕工程在屋頂拆除除有發生倒塌，現場一名工人察覺現場狀況有異，從高處跳下導致輕微受傷送醫。

體育場人員馬上通報警察局，並通知都市發展處建管科至現場，教育處表示，現場目前全面停工，待後續結構技師公會等勘驗現況無虞再行復工。

市長謝國樑晚間表示，工人雖然不是被屋頂壓傷，但也是在拆除過程中受傷，安全第一，已要求安全無虞後才能復工。