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獲獎者遭質疑球員兼裁判 地方創生入選名單惹議

聯合報／ 記者尤聰光古和純／連線報導
國發會「獎勵青年投入地方創生計畫」公布核定名單，有人質疑球員兼裁判。圖／台東縣政府提供
國發會「獎勵青年投入地方創生計畫」公布核定名單，有人質疑球員兼裁判。圖／台東縣政府提供

國發會「獎勵青年投入地方創生計畫」日前核定4組入選名單，獲選青年團體可獲30萬元獎勵金，但有人質疑獲獎的「疆界地域美學有限公司」負責人也是國發會東區輔導單位公司負責人，等同球員兼裁判，未輔導更多花東青年團體，反而跟年輕人搶案子！國發會說明，獲獎單位通過資格審查，均符合規定。

國發會核定112年度獎勵青年投入地方創生行動計畫名單，由台東縣烤茶地商行、疆界地域美學公司、關點工作室、故火工作工作室等4組青年團隊入選，但有參選提案人發現「疆界地域美學」與國發會東區輔導單位「雅比斯國際創意公司」負責人是同一人。

吳姓提案人說，雅比斯是台東資深創意團隊，曾拿過公部門許多大型標案，也擔任地方創生輔導顧問，執行經驗豐富，但既是東區輔導中心，就應為宜花東地區培育更多種籽人才，而不是跟年輕人搶案子。

「感覺不公平」他說，年輕團隊寫的計劃案相對生澀，國發會才需花錢在各區成立輔導中心，此事希望主辦單位調查清楚，讓年輕人能出頭，而不是讓少數團隊大小通吃。國發會表示，此案獲核定單位都通過資格審查，「疆界地域」負責人不是計畫提案主持人，東區輔導單位負責人也不是審查委員，對於提案人質疑，後續會再詳細說明。

青年 團隊 東區

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