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花蓮中央路工程 廠商零負評說挨轟

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣府獲中央補助在中央路新設左轉道，委外廠商昨向內政部長林右昌簡報時，自誇「零負評改善」，縣議員張美慧服務處主任陳志強當場吐槽，標線歪扭「像一樣」，要「部長來捉蛇」；林右昌請縣府、營建署檢視後改善。

中央路是花蓮市與吉安鄉主要幹道，上下班交通尖峰時段經常壅塞，縣府建設處爭取內政部營建署經費，投入7390萬元在中央路1至4段增設左轉道，去年3月開工，進度達86.5%，預定8月6日完工，林右昌昨視察。

規畫設計單位簡報指出，全案共施作全偏心式左轉車道12處、半偏心式9處，讓直行車流不再卡住，同時改善路口設施，包括增設行人庇護島、加寬人行道島頭、拆除慈濟醫院前人行陸橋，執行後車流順暢，違規行為大幅減少，統計跨壓直行車道雙白線比例減53%、直行車輛錯行左轉車道減幅達9成，達到交通安全、行人安全提升，民眾滿意度高，「零負評改善」。

陳志強當場說，中央路畫設左轉路口，若路段線漸變長度不足，事前就要考量規畫，而不是畫得像蛇一樣歪歪扭扭，會勘後「看一次改一次」，感謝中央編列經費協助，但站在議員監督立場還是要讓部長知道，「請部長來捉蛇」。

縣府建設處副處長張志豪表示，工程目標是讓左轉專用更順暢，也能保護行人安全，施工前開過多場公聽會，聽意見再做規畫設計。中央路是既有道路，在原本路幅增設車道，因此會有漸變段，改善工程不是一次就能完全滿足所有用路人，會持續檢討改善讓道路更順暢。

車道 林右昌

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