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沙灘車闖南澳神秘沙灘 啟動大執法

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
沙灘車業者屢次帶客進入神秘沙灘，宜蘭縣政府邀多個中央與地方單位研議分工，並決議即日起每周六日全天稽查。圖／讀者提供
沙灘車業者屢次帶客進入神秘沙灘，宜蘭縣政府邀多個中央與地方單位研議分工，並決議即日起每周六日全天稽查。圖／讀者提供

宜蘭南澳鄉神秘沙灘沙灘車帶客風行，但場域危險且有破壞生態之虞，行政院上月訂出沙灘車管理指引，禁止沙灘車駛入，然而屢禁不止，相關單位目擊至少60輛沙灘車，業者營業依舊，宜縣府昨與10多個相關單位開會，決議加強稽查，6月的每周六日各單位全天守在神秘沙灘稽查。

行政院下指引後，每逢周末仍有沙灘車進入，5月27日周六約20輛沙灘車駛入，6輛遭警方取締；6月4日周日沙灘車再度現身，國產署逮到9輛；前天又有30多輛沙灘車蓄勢待發，在入口處與國產署、羅東林管處和警方等單位一度發生口角。

縣府昨針對縣內沙灘車管理開會，與會單位包含地檢署、東北角風管處、財政部國產署、林務局羅東林管處、水利署第一河川局、海巡署第一巡防區指揮部，縣府各局處以及蘇澳鎮公所、南澳鄉公所等16單位，協商執法原則與權責分工。

縣府工旅處指出，會中作成3項決議：第一，政府施政一體、執法方向一致，各單位都要依行政院訂定的指引，嚴格取締沙灘車進入神秘沙灘；第二，權責分工明確，根據指引中回歸場域的原則，不同區域由不同單位執法；第三，6月每周六日，上午9時到下午5時全程稽查，視本月成果決定下月是否繼續。

縣府指出，平面道路上，依道路交通管理處罰條例，交由警察機關；縣管河川（南澳溪）附近，依水利法，交由縣府水資處；小燕鷗繁殖區，依野生動物保護法，交由縣府農業處；沙灘內保安林，依森林法，交由羅東林管處；其他海岸區域，依海岸管理法，交由縣府建設處；發出噪音由縣府環保局開罰，其他國有土地則由國產署負責。

即日起，縣府工旅處、水資處、建設處、農業處、警察局、環保局、海巡署第一岸巡隊、林務局羅東林管處、財政部國產署，共9個單位每周六日定期在神秘沙灘稽查，此外原有不定期稽查也會繼續，徹底杜絕不法。

地方業者表示，目前被開罰的案例只有沙灘車開上道路，以及進入小燕鷗繁殖區，其他區域若要開罰，是否有明確法源？況且宜蘭已是全國取締最嚴的地方之一，如果各地都比照辦理，戶外活動愛好者根本無處可去；他感嘆，現在「沙灘車進入沙灘」已經被妖魔化，彷彿罪大惡極，但像吉普車或機車卻可以進入，豈不怪哉？

沙灘 國產署 羅東

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