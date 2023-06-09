花蓮縣議會臨會結束81案仍卡關 國民黨團不滿退席抗議

花蓮縣議會本屆第二次臨時會今天最後一天，多案來不及審「卡關」，國民黨團書記長吳東昇要求延長會議未果，率黨籍議員退席抗議表達不滿，多位中南區議員憂心災後復建、農業提案因此擱置；議長張峻說會盡快安排下次臨時會，強調每分錢都是納稅人的錢，議員認真審查絕對沒有錯。

二臨會有縣府所提138案待審，1案在程序會撤回，昨、今通過55案，教育處青發中心「國發會核定地方創生公有建築空間整備活化兩案補助1800餘萬元」，因未公開甄選營運團隊被質疑黑箱作業，今天現場表決14比14，議長張峻投下關鍵反對票，提案遭刪除。二臨會結束剩81案未審。

下午近5時開會時間結束前，吳東昇詢問延長會議可行性，無黨籍議員鄭乾龍附議，但民眾黨議員傅國淵有意見，按議事規則不能延長，吳東昇即說「那也不用再審」，率黨團成員退席，與副議長徐雪玉、吳建志、林正福、林品仰、詹金富、鍾素政、徐子芳、林玉芬、金淑敏、韓林梅、邱光明、李正文在場外抗議「嚴審不等於延審」；無黨籍議員笛布斯‧顗顂認為預算審完很重要也加入。

吳東昇說，民政處長兼青發中心執行長明良臻已道歉，不斷補資料也允諾改進還是刪除，未來向中央部會申請經費一定會打折，對青年、藝文、創生團體怎麼交代？

他說，嚴審議案沒關係，但時間內審完也很重要，也是每個議員的責任。提案很多是鄉鎮市長極力爭取，是中央給的預算，還有農機具、災害復建等經費，沒辦法執行要怪誰？

南區議員金淑敏憂心去年918地震許多復建經費還沒審，延宕重建進度；來自玉里的鍾素政說大家辛苦到災區會勘爭取，這次沒執行，下次中央可能就不給。

瑞穗鄉議員林玉芬舉例農糧署補助有機農業生產及驗證輔導計畫和友善農機補助計畫，兩案約4300萬元，農民辛苦寫計畫爭取，這次排不到，下次再審可能要到7、8月，兩案從1月份申請至今，拖那麼久讓她很難過。

議長張峻說，議員各有行程無法延長時間，會盡速安排下次臨時會。台東縣長可以為3億多提案拜會議會協調，花蓮卻是國民黨團議員鬥爭變成「議員監督議員」。