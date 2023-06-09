南澳鄉大停電超過3400戶受害 原來是猴子惹的禍

宜蘭南澳鄉今天下午1時8分許大停電，停電原因是由於猴子誤觸線路，導致東澳變電所高壓供電設備故障，鄉內共3410戶停電，截至下午3時許仍有近百戶未恢復供電，下午4時57分許，南澳鄉全數復電。

南澳鄉今天下午大停電，幾乎整個鄉都失去電力，有民眾準備參加女兒畢業典禮，剛洗完澡要吹頭髮就停電，只能頂著濕漉漉的頭髮出門；其他諸如交通號誌停電、鐵門拉不下來，鄉公所、親子館等公共場域也一片漆黑。

台灣電力公司表示，經調查發現，是猴害造成，猴子誤觸台9線119.2K東澳附近的高壓供電設備，造成東澳變電所故障，引發停電事故，總共3410戶受到影響；台電緊急搶修，下午2時半已有2074戶復電，下午3時許，剩92戶尚未恢復，4時57分許，南澳鄉全數復電。