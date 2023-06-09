花蓮市長率團拜會北海道釧路市 盼增加互動交流

花蓮市長魏嘉彥率團至日本北海道參訪，今天拜會姊妹市釧路市，就文化、藝術、體育與觀光等領域交流，期望未來有更多互動及交流機會。

魏嘉彥今天透過新聞稿指出，花蓮市與釧路市去年8月31日透過視訊會議簽訂友好交流協定，釧路市去年11月組觀光踩線團到台灣，釧路市長蝦名大也今年1月來訪花蓮，這次率領公所團隊實踐承諾，赴日參訪。

魏嘉彥指出，昨天入境後，一路從新千歲機場來到釧路市，沿途景色與花蓮非常相似，讓他印象深刻，未來有機會將會再訪觀光，也期盼釧路市的朋友到台灣作客。

魏嘉彥指出，現任台北駐日經濟文化代表處札幌分處長粘信士，過去在花蓮任職外交部東部辦事處長時，協助花蓮市公所與日本高千穗町從友好城市晉升為姊妹市、引介日本盛岡市和花蓮市締結友好城市，調職到札幌辦事處後，更促成花蓮市與釧路市簽署友好交流協定，讓花蓮市拓展國際城市外交。

粘信士致詞指出，來到札幌分處後，就像媒人一樣，為花蓮縣8個鄉鎮市引薦北海道的城市，期盼能再接再厲，完成花蓮13鄉鎮市與日本的友好關係。

釧路市議會議長畑中優周表示，今年1月和蝦名大也到花蓮參訪時，曾提到釧路與花蓮的直航，目前仍有行政事務需克服，希望能早日排解，拉近2地距離。