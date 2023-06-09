花蓮市公所爭取中央補助 改善明廉國小周邊通學步道

花蓮市明廉國小位於中山路，鄰近慈濟醫院，周邊車流量大，花蓮市公所爭取到內政部前瞻經費，校方也配合退縮圍牆，將施工改善四周人行道，屆時會縮小路口轉彎半徑，退縮行穿線，避免造成「行人地獄」，提升師生、行人過馬路的安全性。

內政部長林右昌今天到明廉國小聽取簡報，規畫廠商說明，工程總經費1529萬元，目前正公告上網招標，工期規畫180天。

施作範圍包括校園周邊的中山路、富祥街、中央路3段、國富25街、中山路與富強路、富祥街口。人行道總長569公尺，寬度從１尺至６公尺。

其中國富25街側原本沒有人行道，校方配合退縮圍牆，將新闢130公尺長人行道，可避免與車爭道，也縮短通往慈濟醫院的步行距離。此外，中山路側早年設計的健康石頭步道也會移除，避免孩童在交界面摔倒受傷，並可拓寬人行道。

中山路與富強路、富祥街口改善也是施工重點，將縮小轉彎半徑，讓車輛轉彎時不能再「切西瓜」，也要放慢車速。

市長任內提出計畫爭取經費的縣議員魏嘉賢及市公所主祕翁美華都提到，通學步道改善涉及電箱遷移，希望中央給予協助。

林右昌表示，外界關切「行人地獄」，人行或車行環境要改善就要做到最好，不能只做一半，像明廉國小周邊有慈濟醫院，老人、小孩都是政府交通安全政策重要的保護對象，因此特別要求營建署納入中央路1到4段的新增左轉道工程，希望擴大效益。兩案經費共8800萬元，營建署補助88%、7800多萬元。至於電箱遷移，經費部分縣府、公所都要先匡列，若是中央部門就要請立委協助，甚至是由縣長出馬提前與台電溝通，預作規畫。