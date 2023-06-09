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國發會地方創生計畫核定名單 遭質疑球員兼裁判？

聯合報／ 記者尤聰光古和純／連線即時報導
國發會「獎勵青年投入地方創生計畫」，日前公布核定名單，台東縣4團隊入選， 但有人質疑台東獲獎「疆界地域美學有限公司」負責人，也是國發會東區輔導單位負責人，等同「球員兼裁判」對其他提案人不公平。圖／台東縣政府提供
國發會「獎勵青年投入地方創生計畫」，日前公布核定名單，台東縣4團隊入選， 但有人質疑台東獲獎「疆界地域美學有限公司」負責人，也是國發會東區輔導單位負責人，等同「球員兼裁判」對其他提案人不公平。圖／台東縣政府提供

國發會「獎勵青年投入地方創生計畫」，日前公布核定名單，獲選青年團體可獲30萬元獎勵金，但有人質疑台東獲獎「疆界地域美學有限公司」負責人，也是國發會東區輔導單位負責人，等同「球員兼裁判」對其他提案人不公平；國發會表示，獲獎單位計畫主持人符合規定、通過資格審。

國發會說明，本案獲核定單位，都通過資格審查，「疆界地域」負責人並非計畫提案主持人，符合計畫規定，另東區輔導單位負責人也非審查委員，對於提案人質疑部分，後續再詳細說明。

國家發展委員會「112年度獎勵青年投入地方創生行動計畫」核定名單，台東縣「烤茶地商行」、「疆界地域美學有限公司」、「關點工作室」、「故火工作工作室」等4組青年團隊入選，但參選提案人發現「疆界地域美學有限公司」負責人，也是國發會東區輔導單位「雅比斯國際創意公司」負責人。

吳姓提案人指出，雅比斯的確是台東相當資深的創意團隊，也曾經拿過許多公部門大型標案，也是地方創生輔導顧問，執行經驗豐富，才有機會成為國發會東區輔導中心，其工作應是輔導宜花東青年團體、培育更多種籽人才，而不是跟年輕人搶案子吧？

「感覺不公平也不公道！」他說，年輕團隊寫的計劃案，比起專業團隊必然相對生澀，這也是國發會花錢在各區成立輔導中心的原因，希望主辦單位能夠調查清楚，讓年輕人更有機會，而不是讓少數團隊大小通吃。

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