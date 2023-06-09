內政部長視察花蓮中央路工程 業者簡報自誇零負評挨轟

花蓮縣政府獲內政部前瞻經費補助，在市區中央路1至4段新設左轉道，工程進度逾8成。內政部長林右昌今天視察，規畫設計單位簡報時說明效益，自豪「零負評改善」，讓縣議員張美慧服務處主任陳志強忍不住當場打臉表示「不以為然」，在地社群臉書有很多討論與批評，站在議會監督立場，要讓部長知道「道路像蛇一樣」。

中央路是花蓮市與吉安鄉的主要幹道，因是單側雙線道，內側車道畫為左轉道，常因左轉車輛占用一車道後，只剩單線車道可直行，嚴重影響車流，上下班時間等尖峰時段嚴重堵塞，縣府建設處爭取內政部營建署經費，投入7390萬元改善，去年3月開工，目前進度已達86.5%，預定8月6日完工。

內政部長林右昌今天視察工程狀況，立委鄭天財、縣議員魏嘉賢、傅國淵、花蓮市民代表會主席李振瑋等人都出席。

規畫設計單位簡報工程內容，並指出觀察路口調整前後，車流順暢，違規行為大幅減少，統計跨壓直行車道雙白線比例減少53%、直行車輛錯行左轉車道比例減幅更達9成，達到交通安全、行人安全提升，民眾滿意度高，更在簡報打上「零負評改善!」等大字。

「中央路新設左轉車道工程」施工以來在花蓮在地臉書社團引發熱烈討論，評價正反不一，有網友給予肯定，認為車流變順，但也有人批評因漸變設計讓線型歪歪斜斜，成為「扭扭路」。

陳志強當著林右昌表示對「零負評改善」相當不以為然。陳志強說，中央路不是新闢道路，必須「穿著衣服改衣服」，這點他認同，但路口與路口間長度不足，造成車道線漸變長度不足，事前就要考量規畫，而不是做完後會勘一次再重畫標線，

陳志強說，中央補助經費應該感謝，本來也不應該講這種話，但站在議會監督立場，應讓部長知道「中央路像蛇一樣」，花蓮在地臉書很多網友提出意見，絕對不是零負評。林右昌回應，若有需要營建署可予以協助。