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蔡適應爭取營建署近億 改善深美國小等8校通學步道改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
蔡適應爭取營建署近億，改善深美國小等8校通學步道改善。記者游明煌／攝影
蔡適應爭取營建署近億，改善深美國小等8校通學步道改善。記者游明煌／攝影

基隆市深美國小等8所學校，周邊通行人行道淨寬及與社區道路串連度及淨寬度不足，易造成行人及學童通行時危險。立委蔡適應向營建署爭取近1億元改善，近日將核定，將把各校通學步道串連社區道路、鋪面改善及改善路口安全。

立委蔡適應今天會同內政部營建署、教育部、基隆市政府教育處、工務處、交通處等會勘深美國小校園道路改善計畫。

深美國小校長陳建文說，深美國小周邊為住宅人口密集區，現況人行道串連度及淨寬度不足，路口安全上也需要改善，也沒有無障礙設計，容易造成行人及學童通行時發生危險，尤其路口容易人車衝突，部分通主社區的路段，甚至無人行道，學生被迫要走到車道上，十分危險。

陳建文表示，這次將改善教孝街、教忠街330公尺長度，改善通學步道串連度、淨寬度、鋪面及家長接送區設置，配合無障礙設計，路口號誌、行人穿越等一併改善。

蔡適應指出，內政部的校園安全專案，近期將要審查，根據基隆市警察局統計，1至5月有多起學校週邊行人事故，其中以南榮國小4件、信義國小3件、深美和七堵國小各2件，因此爭取營建署補助，讓學童上學可以更加安心。

蔡適應說，基隆市政府提報8個學校計畫，申請內政部補助將近1億元的經費，深美國小提出的計畫結合校園的風雨籃球場，以及學校周邊人行道和設施的改善。總經費848萬元，營建署補助695萬元，基隆市政府自籌152萬元。

議員陳宜說，學校通學步道的寬度和安全性很重要，不能讓學生走到馬路上與車爭道。議員陳軍佐表示，教育處先提報8校，盼所有學校通學環境都能整體改善。

營建署道路工程組副組長蔡亦強說明，近日會核定補助，營建署非常重視校園周遭環境改善，建構安全的通學環境。另安全校園周邊還有一些計畫可以擴充，包含電桿下地、人行道的無障礙、私人土地退縮改善人行道等，營建署在經費上也都會給予支持。

蔡適應爭取營建署近億，改善深美國小等8校通學步道改善。記者游明煌／攝影
蔡適應爭取營建署近億，改善深美國小等8校通學步道改善。記者游明煌／攝影
蔡適應爭取營建署近億，改善深美國小等8校通學步道改善。記者游明煌／攝影
蔡適應爭取營建署近億，改善深美國小等8校通學步道改善。記者游明煌／攝影
蔡適應爭取營建署近億，改善深美國小等8校通學步道改善。記者游明煌／攝影
蔡適應爭取營建署近億，改善深美國小等8校通學步道改善。記者游明煌／攝影

人行道 蔡適應

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