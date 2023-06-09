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基隆中正公園遊戲場再造 謝國樑：會加快遊具認證

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑昨天和多名議員到中正公園兒童遊戲場工地了解進度。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑昨天和多名議員到中正公園兒童遊戲場工地了解進度。記者邱瑞杰／攝影

基隆市府發包重建中正公園兒童遊戲場，最受歡迎的遊具是「遊戲塔」。市長謝國樑昨到工地了解進度，並聽取多名議員意見。他表示，完工後會加快認證作業，早日開放，並盤點停車空間，規畫提供親子餐飲服務。

基隆市前市長林右昌任內發包中正公園（希望之丘）親子遊戲設施再造工程，去年7月間動工，工程經費原為6000多萬元，後因衛福部要求落實兒童遊戲場設施安全管理規範，主要設施遊戲塔變更設計，從3層樓降為2層，工程經費追加到8000萬多元。

謝國樑昨天到遊戲場工地，市議員張顥瀚提醒要事先協調遊具檢驗作業，避免完工後，還要再等1年才能使用；遊戲場周邊停車空間有限，人潮一多也會有問題。遊戲場避雨遮蔭空間有限，施偉政建議加蓋涼亭等設施；何淑萍認為可以開放餐車、咖啡座進駐，或設自動販賣機服務民眾。韓世昱說，可以增設成人體健設施，更符合共融理念。

謝國樑說，希望工程如期如質完工，遊具認證也不要拖延。只是國內遊具驗證供需落差過大，請都發處向中央反映，從源頭增加檢驗量能。

停車部分，除了周邊現有信二、基隆醫院停車場，謝國樑將和市議會協調，假日時開放地下停車場供遊客停車；雨遮部分待完工後再評估。

謝國樑 基隆 親子

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