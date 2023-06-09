基隆中正公園遊戲場再造 謝國樑：會加快遊具認證

基隆市府發包重建中正公園兒童遊戲場，最受歡迎的遊具是「遊戲塔」。市長謝國樑昨到工地了解進度，並聽取多名議員意見。他表示，完工後會加快認證作業，早日開放，並盤點停車空間，規畫提供親子餐飲服務。

基隆市前市長林右昌任內發包中正公園（希望之丘）親子遊戲設施再造工程，去年7月間動工，工程經費原為6000多萬元，後因衛福部要求落實兒童遊戲場設施安全管理規範，主要設施遊戲塔變更設計，從3層樓降為2層，工程經費追加到8000萬多元。

謝國樑昨天到遊戲場工地，市議員張顥瀚提醒要事先協調遊具檢驗作業，避免完工後，還要再等1年才能使用；遊戲場周邊停車空間有限，人潮一多也會有問題。遊戲場避雨遮蔭空間有限，施偉政建議加蓋涼亭等設施；何淑萍認為可以開放餐車、咖啡座進駐，或設自動販賣機服務民眾。韓世昱說，可以增設成人體健設施，更符合共融理念。

謝國樑說，希望工程如期如質完工，遊具認證也不要拖延。只是國內遊具驗證供需落差過大，請都發處向中央反映，從源頭增加檢驗量能。

停車部分，除了周邊現有信二、基隆醫院停車場，謝國樑將和市議會協調，假日時開放地下停車場供遊客停車；雨遮部分待完工後再評估。