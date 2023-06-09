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萬瑞公路擬瑪東接萬里 民意紛歧

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
公路總局推動萬瑞公路從基隆七堵瑪東延伸到新北金山，昨在七堵瑪東里民會堂舉辦可行性評估說明會。記者邱瑞杰／攝影
公路總局推動萬瑞公路從基隆七堵瑪東延伸到新北金山，昨在七堵瑪東里民會堂舉辦可行性評估說明會。記者邱瑞杰／攝影

基隆市基金公路假日常因北海岸遊客車潮大塞車，交通部提過3項改善方案胎死腹中，評估改從萬瑞快速公路瑪東路段新闢道路通往新北萬里、金山，昨天辦可行性評估說明會。有人促請加快期程，瑪東民眾要求設置匝道，以免看得到路卻沒辦法走；另有人質疑花450億元「炸山」開路恐得不償失，將危害山區生態。

公路總局第1區養護工程處長陳俊堯說，假日前往北海岸的遊客現在多從國道3號、萬瑞公路接基金公路通往萬里，造成基金公路大塞車。公路總局2018、2020年兩度做萬瑞公路西端跨越基金二路延伸到萬里可行性評估，都因居民反對作罷。高公局2021年曾評估萬里新闢道路銜接國道3號，總經費300億元因效益不足作罷。

公路總局去年下半年委外評估萬瑞公路從瑪東路段新闢道路，不只延伸到萬里，還通往金山，經費約450億元。第1區養工處昨天分別在萬里、金山和七堵瑪東里民會堂舉辦說明會，並將出席者發言意見納入報告。

出席說明會的多名七堵區、安樂區選出的基隆市議員，發言贊成開闢這條道路，解決基金公路塞車問題。也有瑪東里民表示，若要開這條路，一定要在瑪東設匝道，不能讓瑪東人看得到公路，卻沒法走。

時代力量立委陳椒華基隆服務處主任江欣怡以雪隧為例，認為開新的路不代表能分流，反而可能引來更多車。基隆市野鳥學會前理事長鄭暐質疑公總未說明工程效益，且預定路線有黑鳶棲地，最大族群量有200隻，無法理解可行性評估為何未做快速生態評估（REA）。

基隆市前議員陳薇仲反對這項工程，質疑國公局花300億元開路評估效益不足，公總為何能花450億元，甚至追加到500億開路？公總指新路是「核災安全疏散道路」更是無稽之談，因為完工時，核一、二廠都已除役。

立委蔡適應表示，道路工程穿山越嶺，工程和環評都有難度，公路總局應對外說明，收集意見，凝聚共識。

萬里 基隆 塞車

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