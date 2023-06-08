沙灘車無視禁令續闖南澳神秘沙灘 聯合稽查大執法啟動

宜蘭南澳神秘沙灘被列入危險場域，行政院上月中旬決定禁止營業沙灘車進入，但接連兩周的假日都有沙灘車擅闖，今天下午更有30幾輛車浩浩蕩蕩長驅直入海蝕洞，無視公權力，惹火執法人員。縣政府訂明天邀集多達10幾個中央與地方單位研議取締分工，宣布啟動聯合稽查大執法。

行政院下達禁令的第一個周六，約有20輛砂石車進入南澳神秘沙灘，被發現時掉頭行駛在道路上被警方逮到6人，依違反道路交通管理處罰條例開罰騎乘行為人，「一車一罰」每張罰單1200元，最後由業者負擔繳了罰款。

之後業者避走道路，把沙灘車載到神秘沙灘入口附近停放，再以推行方式把車推至沙灘入口，與遊客會合騎乘沙灘車前往神秘沙灘，避開行駛道路被警方取締。

6月3日周六下午又有一群沙灘車闖入神秘沙灘，被國有財產署抓了9輛車，以前國產署曾依竊占罪函送業者，最後都不起訴，業者不怕，這次即便再以竊占罪，起訴機率不高。

今天上午沙灘車蠢蠢欲動，民眾透過1999電話先向縣政府報案，果然下午1點多出現30幾輛沙灘車準備前往神秘沙灘，入口處與遊客會合時，國產署宜蘭辦事處、羅東林管處及警方獲報趕到，業者不滿錄影蒐證，一度與執法人員發生口角。

縣政府表示，上午有派人去巡查時並未看到，下午接獲通報再前往沙灘，業者與遊客都已離開。

沙灘車業者無視禁令，真的無法取締？縣政府副縣長林茂盛表示，依照海岸管理法可以取締，只是之前海岸法規定的「獨占行為」必須釐清；內政部營建署今天函示，任何未經許可在公有沙灘從事沙灘車活動，以致影響公共通行，縣府就能以海岸法獨占行為取締，最高可罰5萬元。