基隆中正公園遊戲場重建拚完工 謝國樑：賣餐飲首推冰淇淋

基隆市政府發包重建中正公園兒童遊戲場，最具賣點的遊具是「遊戲塔」。市長謝國樑今到工地了解進度，並在聽取多名議員意見後，指示完工後會加快認證作業，早日開放，並盤點停車空間，規畫提供親子餐飲服務，打造更完善的親子遊樂空間。

基隆市前市長林右昌任內發包中正公園（希望之丘）親子遊戲設施再造工程，去年7月間動工，工程經費原為6000多萬元，後來因為衛福部要求落實兒童遊戲場設施安全管理規範，主要設施遊戲塔變更設計，從3層樓降為2層樓，工程經費追加到8000多萬元。

謝國樑今天到遊戲場工地，聽取都發處簡報工程設計及施工進度，以及同行市議員的意見。市議員張顥瀚提醒要事先協調遊具檢驗作業，避免完工後，還要再等1年才能使用。遊戲場周邊停車空間有限，人潮一多也會有問題。

遊戲場避雨遮蔭空間有限，施偉政建議加蓋涼亭等設施。何淑萍認為可以開放餐車、咖啡座進駐，或設自動販賣機服務民眾。韓世昱說，可以增設成人體健設施，更符合共融理念。藍敏煌說，議會同意預算追加，市府要嚴格驗收，遊具一定要符合規範。

謝國樑說，希望工程如期如質完工，遊具認證也不要拖延。只是國內遊具驗證供需落差過大，請都發處向中央反應，從源頭增加檢驗量能。