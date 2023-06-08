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基隆中正公園遊戲場重建拚完工 謝國樑：賣餐飲首推冰淇淋

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（前左二）今天和多名議員到中正公園兒童遊戲場工地了解進度，並指示都發處、交通處做好停車空間等配套方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左二）今天和多名議員到中正公園兒童遊戲場工地了解進度，並指示都發處、交通處做好停車空間等配套方案。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府發包重建中正公園兒童遊戲場，最具賣點的遊具是「遊戲塔」。市長謝國樑今到工地了解進度，並在聽取多名議員意見後，指示完工後會加快認證作業，早日開放，並盤點停車空間，規畫提供親子餐飲服務，打造更完善的親子遊樂空間。

基隆市前市長林右昌任內發包中正公園（希望之丘）親子遊戲設施再造工程，去年7月間動工，工程經費原為6000多萬元，後來因為衛福部要求落實兒童遊戲場設施安全管理規範，主要設施遊戲塔變更設計，從3層樓降為2層樓，工程經費追加到8000多萬元。

謝國樑今天到遊戲場工地，聽取都發處簡報工程設計及施工進度，以及同行市議員的意見。市議員張顥瀚提醒要事先協調遊具檢驗作業，避免完工後，還要再等1年才能使用。遊戲場周邊停車空間有限，人潮一多也會有問題。

遊戲場避雨遮蔭空間有限，施偉政建議加蓋涼亭等設施。何淑萍認為可以開放餐車、咖啡座進駐，或設自動販賣機服務民眾。韓世昱說，可以增設成人體健設施，更符合共融理念。藍敏煌說，議會同意預算追加，市府要嚴格驗收，遊具一定要符合規範。

謝國樑說，希望工程如期如質完工，遊具認證也不要拖延。只是國內遊具驗證供需落差過大，請都發處向中央反應，從源頭增加檢驗量能。

停車部分，除了周邊現有信二、基隆醫院停車場，謝國樑將和市議會協調，假日時開放地下停車場供遊客停車。餐飲服務方面，謝贊成引進適合親子，並且要環保，不要創造太多垃圾商品，例如餅乾甜桶冰淇淋。好處是孩子們玩累的時候，有地方可消費，也要讓外縣市朋友花一點錢再離開。雨遮部分則待完工後再評估。

基隆市長謝國樑今天和多名議員到中正公園兒童遊戲場工地了解進度，並指示都發處、交通處做好停車空間等配套方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天和多名議員到中正公園兒童遊戲場工地了解進度，並指示都發處、交通處做好停車空間等配套方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天和多名議員到中正公園兒童遊戲場工地了解進度，並指示都發處、交通處做好停車空間等配套方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天和多名議員到中正公園兒童遊戲場工地了解進度，並指示都發處、交通處做好停車空間等配套方案。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 親子 基隆 冰淇淋

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