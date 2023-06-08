花蓮餐具清洗中心「洗一個碗35元」 環保局今改為2.2元

花蓮縣政府耗資近億元興建環保餐具清洗中心，環保局初估洗一個碗費用35元，遭議員質疑成本太高。環保局今天澄清，收費模式以「包月計費」處理，每月約6千元，將營運成本除以餐具與攤商數，平均每個餐具收費約2.2元，若有愈來愈多的店家加入，可再調降價格，甚至可能回饋業者。

東大門夜市遊客眾多，環保局估算每年使用一次性餐具等垃圾量超過300噸，為推動源頭減量，2019年爭取花東基金6790萬元興建環保餐具清洗中心，加上聯外道路等追加預算，連同原本興建費用要價近億元，將採OT方式委外，每月營運成本90萬元，明年完工。

縣議會議員昨天會勘，環保局提供初步營運評估，每月營運成本要90萬元，而東大門夜市66家攤商目前有7成願意送洗，平均洗一個碗35元，被批評費用太貴。

針對洗個碗要35元的爭議，環保局廢棄物管理科長張華砡說，夜市不同攤商的販賣食品不一樣，餐具數量不同，像熱炒店碗盤餐具較多，甜點店餐具比較少，初估每攤商每月6千元清洗餐具，若把營運成本除以餐具與攤商數，平均每個餐具清洗金額可以低至2.2元左右。逐年將依照新增店家的數量調整價格，提高業者參與意願。

張華砡說，最理想的情況是東大門攤商加上周邊的店家，包括民宿、餐飲、團膳業者等，最少有150家加入，成本就會愈低，營運好的話，甚至可能會有回饋金給業者。

環保局表示，與食藥署認證合格環保餐具清洗中心合作，每天清洗、收送環保餐具，估每年減少約4500公噸的碳排量。透過專業清洗等相關設備，有回收、清洗、烘乾、殺菌等程序，以符合食品安全衛生要求，民眾皆可安心使用。