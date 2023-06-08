快訊

獨／侯友宜訪美時間點曝光 日期二擇一九二共識成關鍵

台中奇景！透天厝驚見「頂樓雙車位」 廂型車尾懸空嚇壞鄰居

多圖／洪水吞沒城鎮！烏克蘭水壩被毀 衛星影像見綠色小鎮「一夕黯淡無光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民安9號演習各單位上場 模擬花蓮港遭攻擊出動坦克及裝甲車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民安9號演習模擬港內及港區周邊戰爭時，遭敵方摧毀，花防部派坦克及裝甲車等兵力殲滅敵軍。記者王思慧／攝影
民安9號演習模擬港內及港區周邊戰爭時，遭敵方摧毀，花防部派坦克及裝甲車等兵力殲滅敵軍。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府今天在花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，模擬港內及港區周邊，在戰爭時遭敵方滲透摧毀，警消、縣府局處及民營單位第一時間搶救，甚至有爆破聲響，場面逼真。陸軍花東防衛指揮部今年首次參與民安演習，出動坦克及裝甲車等殲滅敵軍，令人震撼。

今天下午花蓮港23號碼頭通關中心舉行民安9號演習，演練背景為戰爭與複合型災害發生時，各單位聯合應變，指揮管制中心開設、發布災防告警訊息（CBS）、防空警報、動員後備替代役支援、民生必需品配售予戰時收容救濟等項目。

縣府表示，縣警局霹靂小組與花蓮港務警察總隊聯手攻堅；花防部出動坦克與裝甲車及優勢兵力，針對直升機空降的敵人包圍殲滅。同時還有模擬戰爭時港內行政大樓遭不法份子蓄意破壞，消防局特搜人員展現救災量能；社會處則在美崙國中演練戰時收容救濟，希望各局處提前做好戰災應變準備。

花防部第二作戰區指揮官陳建義指出，這次演練有別以往從災害提升到複合式災情，今年是以戰災為主、結合天然災害，驗證各單位應變機制，整合軍公民營救援能量。花蓮港是重要的防護目標，也是國軍應援的關鍵設施，透過兵棋推演與實作驗證平時的訓練。

演習指導官、教育部常務次長林騰蛟表示，今年中央強化地方政府對戰爭應變作為，著重災民收容救濟站的運作，特別是戰爭時國軍第一線作戰，需要民間力量自救，也確保地方政府發揮地方機關功能，將傷害降到最低。

民安9號演習模擬港內及港區周邊戰爭時遭敵方滲透摧毀，消防局特搜人員進入災區救援。記者王思慧／攝影
民安9號演習模擬港內及港區周邊戰爭時遭敵方滲透摧毀，消防局特搜人員進入災區救援。記者王思慧／攝影
花蓮港舉行民安9號演習，模擬戰爭時港內行政大樓遭不法份子破壞，縣警局霹靂小組與花蓮港務警察總隊攻堅，成功逮捕歹徒。記者王思慧／攝影
花蓮港舉行民安9號演習，模擬戰爭時港內行政大樓遭不法份子破壞，縣警局霹靂小組與花蓮港務警察總隊攻堅，成功逮捕歹徒。記者王思慧／攝影
花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，圓滿成功。記者王思慧／攝影
花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，圓滿成功。記者王思慧／攝影
花蓮港舉行民安9號演習，圓滿結束，演習指導官、教育部常務次長林騰蛟（左）頒發5萬元加菜金，消防局代理局長吳兆遠代表接受。記者王思慧／攝影
花蓮港舉行民安9號演習，圓滿結束，演習指導官、教育部常務次長林騰蛟（左）頒發5萬元加菜金，消防局代理局長吳兆遠代表接受。記者王思慧／攝影

花蓮 戰爭 演習 國軍

延伸閱讀

首屆海保獎得獎名單今出爐 蔡英文10日高雄視察海安演習

海巡署海安11號演習全兵力預演 展出拖曳式聲納

北約將舉行史上最大空軍演習 看點有哪些？

花蓮明舉辦民安演習 市民收到避難訊息勿驚慌

相關新聞

民安9號演習各單位上場 模擬花蓮港遭攻擊出動坦克及裝甲車

花蓮縣政府今天在花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，模擬港內及港區周邊，在戰爭時遭敵方滲透摧毀...

枯萎「菩提樹」發芽復活？台東縣府移除暫喊卡

台東市四維路去年8月整建工程移植40餘年、近30棵的「菩提樹」，但近9成枯萎引起議員在定期會上砲轟縣府處理不當所致，縣府...

花蓮縣府提1800萬活化地創場館 議員有異見復議重審

花蓮縣議會今天審議2月第一次臨時會剩下的13項縣府提案，原本全數二讀通過，但縣議員張美慧認為相關單位對國發會核定地方創生...

端午連假蘇花路廊將現車潮 單日最大車流1萬8千輛

今年端午連假共4天，從6月22日禮拜四到25日禮拜日，公路總局估計，22日蘇花路廊將出現南下最大車潮，全日交通量達180...

基隆現場徵才活動14日登場 有意求、轉職民眾預作準備

基隆就業中心今天表示，14日下午將舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供195個職缺，待業或有轉職想法民眾可以把握機會，到...

仁安村反建屠宰養雞場 今到花蓮府會拉布條陳情

花蓮縣吉安鄉仁安村有業者申請興建養雞屠宰場，居民憂心汙染空氣、水源，破壞環境，自救會今天到縣府抗議、議會陳情，要求縣府召...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦