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民安9號演習各單位上場 模擬花蓮港遭攻擊出動坦克及裝甲車
花蓮縣政府今天在花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，模擬港內及港區周邊，在戰爭時遭敵方滲透摧毀，警消、縣府局處及民營單位第一時間搶救，甚至有爆破聲響，場面逼真。陸軍花東防衛指揮部今年首次參與民安演習，出動坦克及裝甲車等殲滅敵軍，令人震撼。
今天下午花蓮港23號碼頭通關中心舉行民安9號演習，演練背景為戰爭與複合型災害發生時，各單位聯合應變，指揮管制中心開設、發布災防告警訊息（CBS）、防空警報、動員後備替代役支援、民生必需品配售予戰時收容救濟等項目。
縣府表示，縣警局霹靂小組與花蓮港務警察總隊聯手攻堅；花防部出動坦克與裝甲車及優勢兵力，針對直升機空降的敵人包圍殲滅。同時還有模擬戰爭時港內行政大樓遭不法份子蓄意破壞，消防局特搜人員展現救災量能；社會處則在美崙國中演練戰時收容救濟，希望各局處提前做好戰災應變準備。
花防部第二作戰區指揮官陳建義指出，這次演練有別以往從災害提升到複合式災情，今年是以戰災為主、結合天然災害，驗證各單位應變機制，整合軍公民營救援能量。花蓮港是重要的防護目標，也是國軍應援的關鍵設施，透過兵棋推演與實作驗證平時的訓練。
演習指導官、教育部常務次長林騰蛟表示，今年中央強化地方政府對戰爭應變作為，著重災民收容救濟站的運作，特別是戰爭時國軍第一線作戰，需要民間力量自救，也確保地方政府發揮地方機關功能，將傷害降到最低。
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