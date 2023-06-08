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枯萎「菩提樹」發芽復活？台東縣府移除暫喊卡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東連日下雨，讓原本移植枯萎的菩提樹，獲得養分開始長出新芽。記者尤聰光／攝影
台東連日下雨，讓原本移植枯萎的菩提樹，獲得養分開始長出新芽。記者尤聰光／攝影

台東市四維路去年8月整建工程移植40餘年、近30棵的「菩提樹」，但近9成枯萎引起議員在定期會上砲轟縣府處理不當所致，縣府計畫將枯木移除，未料，這幾天部分菩提樹竟發芽長出綠葉，移除暫時喊卡。縣府表示，待年底確定後，再行移除。

縣府建設處長蔡勝雄表示，目前菩提樹開始長出新綠葉，有可能是假性發芽，因此，原定將枯木移除作業暫時延後，待年底確認有樹木死亡，才會進一步移除；這幾天菩提樹長出新芽，不排除連日下雨給予充足養分，對尚有存活的樹木會全力救治。

去年8月縣府利用四維路整建工程，將近30棵、樹齡逾40年菩提樹移植到臨海路水資廠旁空地，但移植過程被批粗暴、不友善，且經3個月縣府對外宣稱存活率達9成，今年民眾發現樹木幾乎枯萎，日前成為定期會議員質詢焦點，縣府被叮得滿頭包。

譯員林參天說，移植後的菩提樹若能都發芽存活下來是好事，經過這次民眾批判及議會質詢，就是提醒縣府未來在處理樹木修剪或移植，都必須謹慎小心，最好建立一套完善的作業程序及危機處理機制，不要讓類似的情形一再發生，造成不必要的民怨。

去年8月移植到臨海路水資廠旁空地的菩提樹，歷經3個月的時間，大量枯萎，光禿一片。本報資料照片
去年8月移植到臨海路水資廠旁空地的菩提樹，歷經3個月的時間，大量枯萎，光禿一片。本報資料照片
台東市四維路去年8月整建工程移植40餘年、近30棵的「菩提樹」，但近9成枯萎引起議員在定期會上砲轟縣府處理不當所致，縣府計畫將枯木移除，未料，這幾天部分菩提樹竟發芽長出綠葉，移除暫時喊卡。記者尤聰光／攝影
台東市四維路去年8月整建工程移植40餘年、近30棵的「菩提樹」，但近9成枯萎引起議員在定期會上砲轟縣府處理不當所致，縣府計畫將枯木移除，未料，這幾天部分菩提樹竟發芽長出綠葉，移除暫時喊卡。記者尤聰光／攝影

議員 台東

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