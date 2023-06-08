枯萎「菩提樹」發芽復活？台東縣府移除暫喊卡

台東市四維路去年8月整建工程移植40餘年、近30棵的「菩提樹」，但近9成枯萎引起議員在定期會上砲轟縣府處理不當所致，縣府計畫將枯木移除，未料，這幾天部分菩提樹竟發芽長出綠葉，移除暫時喊卡。縣府表示，待年底確定後，再行移除。

縣府建設處長蔡勝雄表示，目前菩提樹開始長出新綠葉，有可能是假性發芽，因此，原定將枯木移除作業暫時延後，待年底確認有樹木死亡，才會進一步移除；這幾天菩提樹長出新芽，不排除連日下雨給予充足養分，對尚有存活的樹木會全力救治。

去年8月縣府利用四維路整建工程，將近30棵、樹齡逾40年菩提樹移植到臨海路水資廠旁空地，但移植過程被批粗暴、不友善，且經3個月縣府對外宣稱存活率達9成，今年民眾發現樹木幾乎枯萎，日前成為定期會議員質詢焦點，縣府被叮得滿頭包。