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花蓮縣府提1800萬活化地創場館 議員有異見復議重審

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會今天臨時會，續審前次臨時會未審的13項提案。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今天臨時會，續審前次臨時會未審的13項提案。記者王燕華／攝影

花蓮縣議會今天審議2月第一次臨時會剩下的13項縣府提案，原本全數二讀通過，但縣議員張美慧認為相關單位對國發會核定地方創生公有建築空間整備活化兩案補助1800餘萬元的教育類第一案說明不清，提出復議獲通過，全案延至明天再審。

本屆縣議會分別在2月、5月召開第一次臨時會及第一次定期大會，多位議員秉持嚴審精神，進度緩慢，上月定期會落幕，仍有95項提案未獲審議，縣府指控議會「技術性杯葛」，議會反擊是盡天職為縣民把關，非縣府橡皮圖章，雙方互鬥好幾天。

這周召開第二次臨時會，除了一臨會13案，還有第一次定期會未審的82案，及二臨會43案，未審議案爆量，排定今天上午及明天全天審議。

教育類第一案一開始就獲得二讀通過，但民進黨縣議員張美慧提出復議，指青年發展中心先前推動的「洄瀾海石青年夢想館」甄選過程不公開透明，這次又向國發會要到1857萬2000元，再修繕、活化兩個場館，外界很多質疑，包括遴選團隊如何產生、是否有審查機制等，縣府必須清楚說明。復議案經在場議員超過3分之1附議通過。

無黨籍議員鄭乾龍不滿，認為此案已二讀通過，因有人提異議又被推翻，若都這樣會沒完沒了、審不完，經議事組主任潭進成說明議事規則，鄭乾龍才接受。

重審時，教育處代理處長翁書敏解釋，國發會計畫補助要點提到申請時必須提出營運規畫，包含營運單位，因此選定兩個長期關注地方創生議題且績效受肯定的單位加入，之後合約結束，才會有公開評選機制。

民進黨縣議員胡仁順、無黨籍議員楊華美批評兼任青發中心執行長的民政處長明良臻，從上次定期會到這次臨時會，每次被問到此事都是答非所問，胡仁順說他從3月到現在「已聽過7套版本」，要求提供詳盡資料再審，最後因開會時間已到，議長張峻裁示明天續審。

議員 張美慧 民進黨 花蓮

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