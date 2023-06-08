花東雙濱旅行趣 11個特色店22日起串聯分享體驗

串聯東部海岸花蓮豐濱及台東長濱的在地、移居、返鄉青年，聯合推出獨具特色的「老闆！來串生活」，22至26日由雙濱的11個特色店家將自己獨特的生活透過體驗與遊客分享。

另外，24日當天特別舉辦「河口音樂市集」，以巨大膠筏作為水上舞台，秀姑巒溪出海口作為背景，表演者在水上舞台演出歡唱的同時，民眾也可划著膠筏，一邊享受音樂，一邊享受在河道中漂流的悠哉愜意。

由新太平洋1號店為號召，「老闆！來串生活」連續舉辦5年，今年獲選為觀光局東部海岸國家風景區管理處推動的東海岸大地藝術節藝串行動系列活動，並獲得花蓮縣政府、豐濱鄉公所支持。

主辦單位指出，此次以「有河不渴」作為主題，鼓勵民眾踏出家門來場特別的旅行，在雙濱用自己的步調盡情地去嘗試做喜歡的事情。

活動內容，安排部落實境解謎、音樂創作工作坊、文化獨木舟體驗、酒釀體驗、阿美族飲食文化浮潛體驗、薩滿鼓體驗等。

另外，音樂市集邀請花東地區美食、工藝攤擺攤，也將推出「快閃微醺河口酒吧」4款為此活動設計的調酒，運用在地特色植物及物產，例如月桃、馬告、海稻米等調製，賞心悅目、滋味難忘。