端午連假蘇花路廊將現車潮 單日最大車流1萬8千輛

今年端午連假共4天，從6月22日禮拜四到25日禮拜日，公路總局估計，22日蘇花路廊將出現南下最大車潮，全日交通量達18000輛次，凌晨3時開始第一波車潮就會湧現，下午才會緩解，24日則是北上車潮高峰，單日約15100輛次。為因應本次車潮，公總將在特定時段禁止21公噸以上大貨車通行。

公總第四區養護工程處指出，本次端午連假共4天，較去年多出1天，預估單日最大車流量將增加20到25%，從連假前1天21日開始，蘇花路廊南下就會湧入12000輛車次，22日為18000輛次，尖峰時段每小時交通量超過1030輛。

6月24日到25日則以北返車潮為主，四工處預估24日單日車流量達15100輛次，尖峰時段每小時交通量為1020輛，車潮將從上午10時持續到晚上6時，連假最後一天25日北上車流也會達13800輛次，尖峰時段每小時930輛次。

四工處規畫，連假期間台9線與台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德），以下時段雙向禁止21噸以上大貨車通行：22日上午5時到下午5時、23日上午7時到上午11時、24日下午2時到下午6時、25日中午12時到下午8時；此外為鼓勵搭乘大眾運輸，尖峰時段開放遊覽車與公路客運行駛蘇花改路肩。