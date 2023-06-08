快訊

明仁會條款掃到四海幫「弟哥」告別式？禁唱名堂號

幼兒園童被餵食三級毒品「巴比妥」 醫揭背後龐大隱憂：恐導致呼吸中止

新加坡羽賽／對印尼好手8連勝 戴資穎勇闖8強

花蓮慈雲山塔位難求 吉安鄉公所將增設4590塔位

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉慈雲山是地方重要的殯葬園區，約萬個納骨塔位快要額滿，鄉公所將增設4590個戶外納骨牆塔位。圖／資料照
花蓮吉安鄉慈雲山是地方重要的殯葬園區，約萬個納骨塔位快要額滿，鄉公所將增設4590個戶外納骨牆塔位。圖／資料照

花蓮縣吉安鄉慈雲山懷恩園區承擔縣內6鄉鎮市火化任務，約萬個納骨塔位快要額滿，吉安鄉公所向縣府爭取，申請8400萬元預算，加上自籌1000萬元，增設4590個戶外納骨牆塔位，明年開始動工，2027年完成。

慈雲山納骨塔自1984年啟用，先前設置的7000多個塔位已滿，鄉公所於2014年增設2500個塔位，去年再增加1022個大、小骨灰櫃，但近年大多人選擇火化，撿骨入塔數量變多，約萬個塔位已一位難求。

花蓮縣長徐榛蔚聽到地方需求，推動中央、縣、鄉共構建設，由花蓮縣第四期綜合發展實施基金中，申請8400萬元預算、鄉公所自籌1000萬元，規畫增設戶外納骨牆4590餘塔位，可望於2024至2027年執行計畫完成。

吉安鄉公所表示，慈雲山園區座山面海，風水寶地靈塔櫃位難求，過去公所基於照顧鄉親安奉先人，發現鄉親未必都能承擔殯葬設施繳費能力，而鄉內也面臨高齡化，因此必須健全建設做好需求配套，優先提供設籍吉安鄉先人安奉優惠補助。

鄉長游淑貞說，慈雲山園區完成高標規格相關水土保持計畫核可，並克服重重困難與法規要項，鄉鎮爭取經費相當不容易，盼建設發展能提供地方需求。

延伸閱讀

仁安村反建屠宰養雞場 今到花蓮府議拉布條陳情

花蓮193縣道小客車自撞路樹 女駕駛受困救出仍不治

花蓮演唱會徵選在地表演團體 演出費最高15萬元

花蓮明舉辦民安演習 市民收到避難訊息勿驚慌

相關新聞

仁安村反建屠宰養雞場 今到花蓮府會拉布條陳情

花蓮縣吉安鄉仁安村有業者申請興建養雞屠宰場，居民憂心汙染空氣、水源，破壞環境，自救會今天到縣府抗議、議會陳情，要求縣府召...

基隆現場徵才活動14日登場 有意求、轉職民眾預作準備

基隆就業中心今天表示，14日下午將舉辦聯合徵才活動，邀請10家廠商提供195個職缺，待業或有轉職想法民眾可以把握機會，到...

台東偏鄉籃球隊克難球鞋「開口笑」 醫師贈新球衣球鞋

台東國立關山工商前年成立籃球隊，但在學校及家長資源有限下，球員們追求夢想克難訓練，球員不只沒有專用籃球鞋，還有穿到「開口...

花蓮推環保餐具 洗1套35元挨批貴

花蓮縣府為鼓勵東大門夜市攤商使用環保餐具，爭取花東永續發展基金，連同自籌款，耗資近億元要蓋環保餐具清洗中心，近日將動工，...

社寮橋違法釣魚 取締8件最高罰3千

基隆市中正區通往和平島的社寮橋，橋下是八尺門、正濱漁港進出航道，但橋上、橋下不時有釣客違法釣魚造成漁船危險，甩竿也危及遊...

退休綠島養鹿 他賺到健康

台東綠島梅花鹿生態園區負責人張會鴻原在北部經營光碟工廠，6年前退休後到綠島養梅花鹿，投入5000萬元退休金整建園區，期許...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦