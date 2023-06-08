花蓮慈雲山塔位難求 吉安鄉公所將增設4590塔位
花蓮縣吉安鄉慈雲山懷恩園區承擔縣內6鄉鎮市火化任務，約萬個納骨塔位快要額滿，吉安鄉公所向縣府爭取，申請8400萬元預算，加上自籌1000萬元，增設4590個戶外納骨牆塔位，明年開始動工，2027年完成。
慈雲山納骨塔自1984年啟用，先前設置的7000多個塔位已滿，鄉公所於2014年增設2500個塔位，去年再增加1022個大、小骨灰櫃，但近年大多人選擇火化，撿骨入塔數量變多，約萬個塔位已一位難求。
花蓮縣長徐榛蔚聽到地方需求，推動中央、縣、鄉共構建設，由花蓮縣第四期綜合發展實施基金中，申請8400萬元預算、鄉公所自籌1000萬元，規畫增設戶外納骨牆4590餘塔位，可望於2024至2027年執行計畫完成。
吉安鄉公所表示，慈雲山園區座山面海，風水寶地靈塔櫃位難求，過去公所基於照顧鄉親安奉先人，發現鄉親未必都能承擔殯葬設施繳費能力，而鄉內也面臨高齡化，因此必須健全建設做好需求配套，優先提供設籍吉安鄉先人安奉優惠補助。
鄉長游淑貞說，慈雲山園區完成高標規格相關水土保持計畫核可，並克服重重困難與法規要項，鄉鎮爭取經費相當不容易，盼建設發展能提供地方需求。
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