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仁安村反建屠宰養雞場 今到花蓮府議拉布條陳情

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
反對海濱段設立養雞屠宰場自救會數十人今天到花蓮縣議會前舉牌、拉布條抗議，要求縣府召開說明會、業者停工、遷場。記者王燕華／攝影
反對海濱段設立養雞屠宰場自救會數十人今天到花蓮縣議會前舉牌、拉布條抗議，要求縣府召開說明會、業者停工、遷場。記者王燕華／攝影

花蓮縣吉安鄉仁安村有業者申請興建養雞屠宰場，居民憂心汙染空氣、水源，破壞環境，自救會今天到縣府抗議、議會陳情，要求縣府召開說明會，業者立即停工撤場，並由縣府輔導業者遷移至適合場地妥善管理。

反對海濱段設立養雞屠宰場自救會數十人，包括教會、民宿業者、居民等，今天舉牌、拉「抗議」布條，先到縣府前表達訴求，接著走路到一旁的縣議會前陳情，府、會分別由農業處長陳淑雯、議會祕書長陳德惠代表接下陳情書。

陳情書中指出，業者2018年申請，一直到今年，沒有任何單位到場會勘、告知居民，業者建場的海濱段，鄰近海岸觀光單車路線與人口密集區，為何毫無環評？縣府核發建照依據在哪裡？強調仁安村不是非法企業理想開發地，要求停工、遷場。

自救會長林薛華說，養雞屠宰場從2月起建，業者一直沒有正式合法說明，居民事先不知情，一直到工人來來去去，才立起施工告示牌，業者未真誠溝通，居民根本不知道養雞、屠宰場規模有多大，有什麼設備。

他強調，仁安村地勢低窪、沒有排水設施，若以一天屠宰2000隻估算，每天要排25噸用水，汙穢連同血水混在一起，無處可排，他還曾聽說業者想在基地挖坑倒水，大量腥臭、有細菌的血水被土地吸收，將汙染土地、水源，連同屠宰機具的噪音、惡臭雞糞、飄散的雞毛，都是嚴重汙染，

農業處長陳淑雯說，養雞場是向縣府申請，規模8000隻，屠宰場則由中央防檢局核准，業者依規定辦理，申請過程有提交文件到鄉公所，目前由鄉公所要求補件辦理。針對民眾陳情，她表示會依規定盡速審議辦理。

縣議會正召開臨時會，由議長張峻主持，祕書長陳德惠代表出面，表示議長、議員一定會好好督促縣府秉持依法公正行事，並要求業者充分跟地方溝通，為鄉親爭取最好的權益。

業者在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段興建開心養雞、屠宰場，當地村民擔心汙染水源、環境。圖／自救會提供
業者在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段興建開心養雞、屠宰場，當地村民擔心汙染水源、環境。圖／自救會提供
反對海濱段設立養雞屠宰場自救會數十人今天到花蓮縣政府前舉牌、拉布條抗議，後，再步行到一旁的縣議會表達訴求。記者王燕華／攝影
反對海濱段設立養雞屠宰場自救會數十人今天到花蓮縣政府前舉牌、拉布條抗議，後，再步行到一旁的縣議會表達訴求。記者王燕華／攝影
反對海濱段設立養雞屠宰場自救會數十人今天到花蓮縣政府前舉牌、拉布條抗議，要求縣府召開說明會、業者停工、遷場。記者王燕華／攝影
反對海濱段設立養雞屠宰場自救會數十人今天到花蓮縣政府前舉牌、拉布條抗議，要求縣府召開說明會、業者停工、遷場。記者王燕華／攝影
反對海濱段設立養雞屠宰場自救會會長林薛華（右）將陳情書交給議會祕書長陳德惠。記者王燕華／攝影
反對海濱段設立養雞屠宰場自救會會長林薛華（右）將陳情書交給議會祕書長陳德惠。記者王燕華／攝影
業者在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段興建開心養雞、屠宰場，當地村民擔心汙染水源、環境。圖／自救會提供
業者在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段興建開心養雞、屠宰場，當地村民擔心汙染水源、環境。圖／自救會提供
反對海濱段設立養雞屠宰場自救會會長林薛華（左）代表將陳情書交給縣府農業處長陳淑雯。記者王燕華／攝影
反對海濱段設立養雞屠宰場自救會會長林薛華（左）代表將陳情書交給縣府農業處長陳淑雯。記者王燕華／攝影

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