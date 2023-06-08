仁安村反建屠宰養雞場 今到花蓮府議拉布條陳情

花蓮縣吉安鄉仁安村有業者申請興建養雞屠宰場，居民憂心汙染空氣、水源，破壞環境，自救會今天到縣府抗議、議會陳情，要求縣府召開說明會，業者立即停工撤場，並由縣府輔導業者遷移至適合場地妥善管理。

反對海濱段設立養雞屠宰場自救會數十人，包括教會、民宿業者、居民等，今天舉牌、拉「抗議」布條，先到縣府前表達訴求，接著走路到一旁的縣議會前陳情，府、會分別由農業處長陳淑雯、議會祕書長陳德惠代表接下陳情書。

陳情書中指出，業者2018年申請，一直到今年，沒有任何單位到場會勘、告知居民，業者建場的海濱段，鄰近海岸觀光單車路線與人口密集區，為何毫無環評？縣府核發建照依據在哪裡？強調仁安村不是非法企業理想開發地，要求停工、遷場。

自救會長林薛華說，養雞屠宰場從2月起建，業者一直沒有正式合法說明，居民事先不知情，一直到工人來來去去，才立起施工告示牌，業者未真誠溝通，居民根本不知道養雞、屠宰場規模有多大，有什麼設備。

他強調，仁安村地勢低窪、沒有排水設施，若以一天屠宰2000隻估算，每天要排25噸用水，汙穢連同血水混在一起，無處可排，他還曾聽說業者想在基地挖坑倒水，大量腥臭、有細菌的血水被土地吸收，將汙染土地、水源，連同屠宰機具的噪音、惡臭雞糞、飄散的雞毛，都是嚴重汙染，

農業處長陳淑雯說，養雞場是向縣府申請，規模8000隻，屠宰場則由中央防檢局核准，業者依規定辦理，申請過程有提交文件到鄉公所，目前由鄉公所要求補件辦理。針對民眾陳情，她表示會依規定盡速審議辦理。