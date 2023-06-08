台東偏鄉籃球隊克難球鞋「開口笑」 醫師贈新球衣球鞋

台東國立關山工商前年成立籃球隊，但在學校及家長資源有限下，球員們追求夢想克難訓練，球員不只沒有專用籃球鞋，還有穿到「開口笑」。台北產科醫生據悉，今大方捐贈學校球隊球衣、球鞋。球員開心說，「穿的很舒服」。

校長王怡婷表示，學校籃球隊前年成立，目前有12位隊員，孩子接受教練的指導訓練後，在比賽中的表現不輸正規籃球體育班，學校不要求拚出冠軍，重要的是從中灌輸孩子們正確觀念，學習團隊合作、守紀律的生活素養。

受少子化影響，關山工商學生數不到200人，但是絲毫不影響學生的各種優異表現；包括原住民舞蹈比賽和慢速壘球比賽更是全國賽的常勝軍，而學校籃球隊則是成立較晚，卻不減球員認真堅持的追求夢想，努力接受訓練。

不過，學校及家長資源有限下，球員不只沒專用籃球鞋，甚至連穿的鞋子都出現「開口笑」不敢放心跑跳，關山義消分隊長周福安與教練聊到學校籃球隊正面臨的窘境，即連繫財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會。

產科醫生林思宏選購正反兩面的籃球運動球衣供練習比賽可換穿，球鞋也是同學們挑中的籃球鞋，於今天委託曾獲選十大傑出青年的池上青農魏瑞廷代為送到關山工商。球員們收到新球衣、球鞋都極為開心，當場試穿。