退休綠島養鹿 他賺到健康

台東綠島梅花鹿生態園區負責人張會鴻原在北部經營光碟工廠，6年前退休後到綠島養梅花鹿，投入5000萬元退休金整建園區，期許園區能像日本奈良一樣受歡迎。他說，每天和動物互動換得健康，過去高血糖、膽固醇等紅字都不見了。

63歲張會鴻早期經營光碟片壓製工廠，生產販售各種影視、戲劇光碟片，隨著科技進步，光碟市場式微，張會鴻和妻子毅然關掉工廠，享受退休生活。

退休初期每天找朋友打牌、吃吃喝喝過日子，生活少了重心、缺乏運動，直到健康檢查滿是紅字出現警訊，張會鴻決定做改變。6年前朋友邀他到綠島養梅花鹿成為契機，當時鹿園已年久失修、近乎荒廢，他投入數千萬元退休金整建園區，除養鹿也買了幾匹馬、幾頭羊，想將園區打造成日本奈良，讓遊客能親近梅花鹿。

為讓梅花鹿不怕人，每頭鹿都是從小馴養、餵牛奶，讓鹿習慣有人的環境，經3年努力，步入軌道時卻遇到疫情考驗，園區幾乎沒遊客上門，動物還是要吃、要養，只能不斷燒錢，5000萬退休金全投入，直到疫情解封終於見到曙光。

張會鴻說，每天曬太陽、陪動物們聊天，皮膚變黑、體態更結實，體檢發現紅字不見了，醫生戲稱「你拿別人的體檢報告？」他說，或許這就是5000萬換來的健康。

「我來綠島可多活10年！」他說，朋友預言來綠島可多活幾年，他真的相信這句話，因為空氣好、環境單純，生活沒有壓力，唯一擔心的是怕鹿生病、受傷；他希望將梅花鹿園區整建得更漂亮，讓更多人來親近梅花鹿，感受綠島之美。