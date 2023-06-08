蘇澳阿里史冷泉恢復清澈 提前開放

蘇澳阿里史冷泉男女裸湯池近日受清淤工程影響，水質不穩定，蘇澳鎮公所5月18日關閉，預計6月9日再行開放，由於民眾熱烈盼望，公所指出，前天連夜派員清掃後，目前已乾淨清澈，提前開放，清淤工程仍進行，後續會繼續觀察水質調整。

阿里史冷泉是蘇澳鎮代表性景點，水質長年維持在攝氏22度左右，富含礦物質，夏天時沁涼消暑，過去也是一般民眾取水洗衣、洗菜的場所。鎮公所前年6月爭取1500萬經費翻修，去年4月開放，分為男女裸湯、泡腳池與大眾池，完全免費，熱鬧時每天可吸引上百人。

鎮公所5月時配合防汛，實施雨水下水道清淤工程，工程過程中，阿里史溪的溪水滲入冷泉區，影響到阿里史冷泉男女裸湯池的水質，混入泥沙呈汙濁狀態。

鎮公所原本規畫6月9日該地工程暫告一段落後再行開放，由於民眾不斷反映，希望盡快開放，公所連夜派人清掃，讓水質恢復舊觀，提前開放；另一方面，由於該處下水道清淤工程還在進行，近期仍可能出現水質受影響的狀況，公所會持續觀察調整。

鎮公所觀光科表示，阿里史冷泉是完全開放的場域，維護環境不易，儘管每天派人巡視清理，仍無法保證水質隨時維持穩定；盼民眾使用時不要開啟裸湯內的水閘門，以免溪水倒灌加劇，且入浴前盡量沖洗乾淨。